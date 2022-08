¿Quién es Germán Umaña Mendoza, nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo?

Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo Foto: Cortesía

El presidente Gustavo Petro designó como el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo a Germán Umaña Mendoza. “Nuestra economía debe volcarse al turismo, a potenciar y a revitalizar la producción y la industria”, expresó el mandatario este domingo por medio de su cuenta de Twitter.

Germán Umaña Mendoza, economista de la Universidad Nacional, y especialista en planificación e industria será el Ministro de Comercio e Industria.

Umaña es profesor de economía internacional de la Universidad Nacional, institución en donde también fue decano de la facultad de Ciencias Económicas. Sirvió como director de la Cámara Colombo Venezolana. Además, es investigador, escritor y columnista del diario Portafolio.

Los retos del ministro

Tal como lo indicó el nuevo jefe de estado, uno de los primeros retos de Umaña será impulsar la industria turística. Durante su campaña presidencial el presidente Gustavo Petro destacó el rol del turismo para la economía colombiana, incluso indicó que podría ser un sustituto de la renta petrolera de la que depende Colombia. Sugirió metas de pasar de 4,5 a 12 millones de turistas internacionales al año.

Umaña también tendrá un rol clave en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. De hecho, recientemente el economista le aseguró a El Espectador que es posible reactivar un comercio bilateral en donde ambas partes ganen.

“Las repúblicas independientes existen entre Colombia y Venezuela. Esas repúblicas independientes tendrán que hacer acuerdos conjuntos, institucionales, entre las fuerzas armadas institucionales, entre las cancillerías, para combatir todo tipo de prácticas ilegales y por lo menos para pellizcar todos los problemas del narcotráfico. Este no es un problema ni ideológico, ni político. Este es un problema que tiene que ver con intereses económicos fundamentales que se mueven en esas zonas y esos intereses son muchas veces las raíces de nuestros males. Tienen que ver con el narcotráfico y con actores armados no institucionales en esas regiones y los actores armados institucionales, que, en parte, tienen problemas de corrupción. No olvidemos las fuerzas armadas ideologizadas con grandes problemas”, dijo Umaña en una entrevista para El Espectador el pasado 14 de julio (Lea aquí la entrevista completa).

El funcionario agregó que “reconstruir esa relación implica también tener unos acuerdos mínimos en fronteras para contribuir a eliminar en parte la criminalidad y restituir los derechos humanos y sociales a través de inversiones en esa población, que es una población que es rehén de la criminalidad”.