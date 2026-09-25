El problema comenzó cerca de la medianoche del 23 de septiembre, cuando SPEC LNG detectó una condición operativa…

El Ministerio de Energía declaró este viernes un racionamiento programado de gas natural después de que una condición técnica en la planta de regasificación de SPEC LNG , en Cartagena, redujera temporalmente su capacidad para recibir gas importado y entregarlo al sistema. La medida busca evitar que esa menor disponibilidad afecte primero a los usuarios esenciales, aunque por ahora el Gobierno la presenta como preventiva y temporal.

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Racionamiento de gas en Colombia: qué significa y a quiénes afecta la medida

El problema comenzó cerca de la medianoche del 23 de septiembre, cuando SPEC LNG detectó una condición operativa en uno de los trenes de regasificación de su unidad flotante. La infraestructura tiene una capacidad total de 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), pero mientras se realizan las inspecciones y correcciones operará hasta con 400 MPCD.

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Son 75 MPCD menos de capacidad, una reducción de casi 16 %.

La situación fue comunicada al Ministerio de Minas y Energía por el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) el 24 de septiembre. Según la resolución expedida este viernes, el análisis técnico encontró además una restricción de 15 GBTUD (es decir, miles de millones de BTU por día) sobre la demanda esencial contratada con gas importado.

Por eso el Gobierno activó el mecanismo previsto en la regulación para estos casos.

¿Qué significa el racionamiento?

La palabra puede resultar más alarmante de lo que implica para un hogar. La resolución no anuncia cortes de gas domiciliario ni establece horarios en los que los usuarios residenciales vayan a quedarse sin servicio.

Lo que hace es ordenar quién debe recibir el gas disponible mientras persista la restricción.

La primera prioridad será la demanda esencial, que incluye los usuarios definidos por la regulación y, en la práctica, comprende servicios como hogares, hospitales, colegios y transporte masivo. Después aparecen la generación térmica y las industrias necesarias para transportar crudo destinado a las refinerías y garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos.

Luego se atenderán otros contratos vigentes con garantía de suministro. Las exportaciones pactadas en firme quedan en el último nivel de prioridad.

El CNO Gas deberá enviar diariamente al Ministerio un informe sobre la aplicación de estas prioridades. Los agentes del mercado, además, tendrán que permitir las renominaciones necesarias para redistribuir el gas y cumplir de inmediato con el orden establecido.

La resolución también establece que el gas reasignado como consecuencia del racionamiento no podrá venderse a un precio superior al que había pagado originalmente el comprador del gas.

Una medida hasta que termine la falla

SPEC informó que la entrega de gas correspondiente al 23 de septiembre se realizó de acuerdo con lo nominado y que desde el 24 de septiembre operaría temporalmente con una capacidad máxima de 400 MPCD, mientras adelanta las actividades de inspección y corrección.

El Ministerio no fijó una fecha para terminar el racionamiento. La resolución establece que seguirá vigente hasta que SPEC confirme que las causas de la restricción fueron superadas y el propio Ministerio declare el cese de la medida.

La norma define el racionamiento programado como una situación de déficit cuya duración es indeterminable y que se origina en una limitación técnica que impide atender toda la demanda.

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