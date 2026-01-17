Recargo nocturno en 2026: ¿a qué hora empieza y cuánto vale la hora extra?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia, cambian también los valores del recargo nocturno y de la hora extra. Ahora los trabajadores formales ganarán COP 1.750.905 más COP 249.095 de auxilio de transporte, para un total de COP 2.000.000.

Los cambios reflejan un incremento del 23 % naturalmente, debido a que ese fue el incremento decretado por el Gobierno. Pero el valor del salario mínimo no es lo único que cambió para los trabajadores y empleadores en 2026. Ahora también hay un nuevo horario nocturno, que llegó con la reforma laboral.

Desde el 25 de diciembre del año pasado el recargo por trabajar en la noche arranca a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., como se hacía antes. Y se extiende hasta las 6:00 de la mañana.

El cambio implica que, si usted trabaja de noche, le tendrán que pagar dos horas más de recargo, que equivalen al 35 % adicional a una hora ordinaria. Por lo tanto, en caso de que gane el salario mínimo, el valor de la hora laboral en 2026 es de COP 7.296 y quedaría en COP 9.850 al sumarle el recargo.

Horas extra en 2026

Las horas extra varían dependiendo del horario en el que se trabajen:

Hora extra diurna : aplica fuera del horario habitual de trabajo, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Se calcula con un recargo del 25 % sobre el valor de la hora ordinaria, lo que corresponde a COP 9.120 por hora trabajada.

Hora extra nocturna: incluye el recargo del 75 % por ser nocturna. En 2026, cada hora extra nocturna tendrá un valor aproximado de COP 12.768.

Recargos dominicales y festivos

Actualmente, el trabajo en domingos o festivos genera un recargo del 80 % sobre el valor de la hora ordinaria, aunque a partir del 1° de julio de 2026 será del 90 %, siempre que no se compense con un día de descanso.

Por ahora, el valor de la hora trabajada en estas condiciones será de COP 13.132 para la hora diurna. Y si el trabajo dominical o festivo se realiza en horario nocturno, el recargo asciende a 115 %, lo que equivale a COP 15.686 por hora.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.