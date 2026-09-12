Empresas usan reembolsos por aranceles de EE. UU. para salarios, descuentos y deuda

Las empresas estadounidenses que están recibiendo reembolsos tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los aranceles a la importación del presidente Donald Trump están aprovechando esta ganancia inesperada temporal de diversas formas creativas.Los reembolsos se están utilizando para cubrir el aumento de los costes, complementar las cuentas de jubilación de los empleados y saldar deudas. Algunas están compartiendo esta ganancia con sus proveedores. Además, varias empresas de consumo están ampliando su gama de productos a precios más…

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Las empresas estadounidenses que están recibiendo reembolsos tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los aranceles a la importación del presidente Donald Trump están aprovechando esta ganancia inesperada temporal de diversas formas creativas.

Los reembolsos se están utilizando para cubrir el aumento de los costes, complementar las cuentas de jubilación de los empleados y saldar deudas. Algunas están compartiendo esta ganancia con sus proveedores. Además, varias empresas de consumo están ampliando su gama de productos a precios más bajos y ofreciendo promociones para atraer a compradores preocupados por su presupuesto y afectados por el aumento del coste de la vida.

Las empresas del índice Russell 3000 mencionaron los reembolsos de aranceles casi 1.000 veces en sus conferencias sobre resultados y documentos presentados en julio, agosto y septiembre, según un análisis de Bloomberg News, casi cuatro veces más que en la anterior temporada de resultados. Las empresas de bienes de consumo discrecional y de primera necesidad representaron más de un tercio de las referencias, revelando la recepción de cerca de USD 9.800 millones en reembolsos durante ese periodo.

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Se pagaron aproximadamente USD 166.000 millones en aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que fue derogada en febrero. En un principio, los ejecutivos se mostraron reacios a hablar de sus planes para solicitar los reembolsos, ya que sopesaban las críticas del presidente y los recursos legales presentados por consumidores que reclamaban su parte de los pagos.

En los últimos meses se han mostrado más comunicativos a medida que han ido llegando los reembolsos.

Williams-Sonoma Inc. anunció a finales de agosto que destinó USD 10 millones de los 200 millones que recibió a las aportaciones al plan 401(k) de sus empleados. También pagó USD 47,5 millones a los proveedores que ofrecieron a la empresa descuentos en la compra de existencias para compensar los costes de los aranceles.

«Estamos muy agradecidos de haber recuperado el dinero y de poder recompensar a nuestros empleados con parte de él», declaró Laura Alber, directora ejecutiva de Williams-Sonoma, en una conferencia telefónica con analistas. Destacó los esfuerzos de los empleados por mitigar el impacto de los aranceles durante «un año muy caótico en el que se han transportado productos por todo el mundo».

Kohl’s Corp. compartió parte de los aproximadamente USD 150 millones en reembolsos con los proveedores que pagaron más por importar existencias de los fabricantes mientras los aranceles estaban en vigor. La directora financiera, Jill Timm, explicó a los analistas que la empresa también reinvirtió efectivo en su negocio, lo que incluyó aumentar los niveles de existencias de sus marcas de menor precio.

Efectivo ya, por favor

Algunas empresas han optado por aprovechar el creciente mercado secundario de reclamaciones de aranceles, ya que averiguar la cantidad exacta que se debe puede ser un proceso largo.

Funko, Inc., la empresa matriz de Funko Pops y otras marcas de artículos de colección, afirmó que vendió más de USD 22 millones en reclamaciones de devolución de aranceles por USD 19,2 millones a una entidad financiera externa y utilizó parte de los ingresos para amortizar un préstamo a plazo. El fabricante de impresoras Xerox Holdings Corp. contabilizó 105 millones de dólares en devoluciones de aranceles y, a continuación, vendió la cuenta por cobrar a un tercero por 80 millones de dólares en efectivo para ayudar a reducir su carga de deuda, según afirmaron sus directivos.

Academy Sports & Outdoors Inc. registró USD 83,7 millones en devoluciones y, posteriormente, vendió USD 72,2 millones de esas reclamaciones a un tercero por USD 10,5 millones. El minorista de artículos deportivos afirmó que utilizó los ingresos principalmente para bajar los precios.

Otros minoristas también han traducido las devoluciones en beneficios más directos para los compradores.

Walmart Inc. indicó en su presentación de resultados de agosto que parte de su devolución se destinaba a descuentos y ofertas temporales. Elf Beauty Inc. tiene previsto utilizar parte de los USD 50 millones que recibió para bajar los precios de aproximadamente el 10 % de sus productos.

Solo es temporal

Aunque las empresas están empezando a recuperar algo de dinero, se trata solo de un alivio temporal. Algunas han señalado la disputa comercial entre EE. UU. y Canadá como un riesgo potencial de cara al futuro, y muchas empresas han comunicado a los inversores que están utilizando los reembolsos para ayudar a compensar el aumento de los costes del combustible y los materiales, que han seguido subiendo.

Helen of Troy Ltd., propietaria de las marcas de uso doméstico OXO e Hydro Flask, afirmó que los más de USD 9 millones que recibió durante la primera fase de reembolsos quedarán «más que compensados» por el aumento previsto de los costes durante el resto del año.

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El «impulso temporal de los aranceles» se ve eclipsado por la presión inflacionista y el encarecimiento de materiales como los metales y el petróleo, según Stanley Black & Decker Inc. El fabricante de herramientas eléctricas señaló que «parece más probable que sea necesario un aumento de precios» en 2027 como consecuencia de la inflación.

Bath & Body Works Inc. prevé USD 30 millones en aranceles adicionales y otros costes de insumos durante la segunda mitad de este año, y que los aranceles de Canadá se mantendrán en 50 % durante el resto de 2026, según explicó el director financiero, Tom Javitch, a los analistas en una conferencia telefónica. La empresa fabrica algunas de sus velas en Canadá y cuenta con tiendas minoristas en ese país, por lo que podría verse afectada tanto por los aranceles de EE. UU. como por los de Canadá, señaló.

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«También tenemos un importante negocio minorista en Canadá, por lo que estamos expuestos a aranceles de represalia si se aplican a nuestras categorías, y seguimos evaluando esta situación a medida que se publica nueva información, prácticamente en tiempo real», afirmó Javitch.

Bloomberg.

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