Se mantiene acuerdo entre Fedegán y Minagricultura para la compra de tierras

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, tras la Mesa de Diálogo y Concertación sobre la Reforma Agraria. Foto: Minagricultura

Este lunes se realizó una mesa de concertación en medio de los problemas que se han presentado en la última semana entre el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán).

El 6 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un comunicado que llegó a los ganaderos del país, en el que, según él, “los invitan al paramilitarismo”. Minutos después, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, confirmó que él mismo escribió el comunicado con su “puño y letra” y reafirmó que “se opone” al borrador del decreto en el que el Ministerio de Agricultura invitó a la organización y movilización campesina para promover la reforma agraria.

Después, Fedegán publicó una serie de comunicados en los que alertaba que la propiedad privada en Colombia está en riesgo por dos decretos que, asegura, “van en contravía del Acuerdo de Tierras”.

#SOSGanadero



Los dos decretos publicados por el @MinAgricultura alarmaron a la comunidad ganadera, pues van en contravía del #AcuerdoDeTierras firmado con el Gobierno para la venta directa de tierras, que venimos cumpliendo.@Fedegan @brahmanbreeder #SeguridadGanadera pic.twitter.com/YAHJZqnH37 — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) September 9, 2023

📢 Carta al presidente Gustavo Petro 📢 @petrogustavo



Hacemos pública la carta enviada al presidente de Colombia por parte de José Félix Lafaurie Rivera @jflafaurie , presidente ejecutivo de FEDEGÁN, con el fin de recordar que los ganaderos también queremos que Colombia se… pic.twitter.com/rly0vNmGXm — FEDEGAN (@Fedegan) September 8, 2023

Después de una semana tensa, al finalizar la Mesa de Diálogo y Concertación sobre la Reforma Agraria, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el presidente de Fedegán hablaron sobre las conclusiones y los acuerdos del encuentro.

La ministra dio tres mensajes principales. El primero es que el Minagricultura y Fedegán mantienen el acuerdo para la compra de tierras y la posibilidad de generar un esquema de integración del sector ganadero para el arreglo silvopastoril y de ganadería sostenible. El segundo es que, con el acompañamiento de la Comisión de Paz y Posconflicto y del mecanismo de seguimiento al acuerdo, habrá un proceso de diálogo y consenso para los proyectos de decreto en medio de la reforma.

El tercer llamado que hizo la ministra tiene que ver con dirimir las diferencias “sobre esta agenda política” para lograr un trabajo mancomunado.

A su turno, Lafaurie aseguró que con el apoyo de la Comisión habrá avances en la concertación. “Fedegán no es enemigo de los campesinos, por el contrario, 553.000 pequeños productores ganaderos son campesinos, muchos de ellos con tierra insuficiente. Por ello, desde el primer momento, cuando el Gobierno me invitó a firmar un gran acuerdo de tierras, no tuve reparo alguno”.

Y agregó que ha apoyado al Gobierno Petro para lograr la meta con dos elementos clave: que haya tierra para que los campesinos puedan tener un título de propiedad y que puedan tener proyectos productivos “para que dignifiquen la condición de campesinos y puedan realmente ser motor de desarrollo en las diferentes regiones colombianas”.

Lafaurie señaló que el apoyo de la Comisión de Paz será clave para poder concertar dos decretos que, afirma, “evidentemente han puesto en riesgo la propiedad privada” y también el proyecto de decreto sobre la movilización campesina.

Finalmente, aclaró que cuando los ganaderos han intentado, a través de las brigadas solidarias, apoyar a las autoridades o acompañar a los ganaderos que tienen una situación de dificultad, lo han hecho “bajo el presupuesto disuasivo”. “No hay ninguna posibilidad de que ganadero alguno acuda a una brigada con intención diferente que acompañar y ser solidario con el vecino”.

Afirmó que espera que una vez al mes la mesa establecida en el acuerdo de tierras pueda activarse, con el acompañamiento de la Comisión de Paz y Posconflicto, para hacer un seguimiento permanente a las acciones de la Agencia Nacional de Tierras y de la Agencia de Desarrollo Rural.

La ministra aclaró que “la apuesta de reforma agraria del Gobierno Nacional se basa en la compra voluntaria de tierras”.

