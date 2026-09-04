Reforma pensional: qué son las ACCAI y cómo saber cuál es la suya

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La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro entrará en vigencia el 1° de abril de 2027. La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la ley, pero devolvió nueve componentes del articulado a la Cámara de Representantes para que se subsanen errores de trámite.

En este artículo le explicamos qué son las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

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¿Le aplica la reforma pensional?

El primer paso para entender cómo está su panorama pensional es que sepa si la reforma le aplica o no. Revise su historia laboral, mire cuántas semanas tiene cotizadas y súmele las que alcanzaría a cotizar hasta el 1° de abril.

Ese número determinará si entra al nuevo sistema o si queda en el régimen de transición, es decir, con las reglas de la Ley 100 de 1993:

Las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas o más y los hombres que tengan 900 semanas o más para ese momento quedarán en el régimen de transición.

En cambio, las mujeres con menos de 750 semanas y los hombres con menos de 900 semanas entrarán al nuevo sistema pensional.

Hasta ahora, la reglamentación también estableció que es posible renunciar al régimen de transición si es más favorable para usted acogerse a las reglas del nuevo sistema.

Para saber cuál alternativa le conviene, puede recurrir a la doble asesoría, como recomendó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en entrevista con este diario.

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¿Qué son las ACCAI?

Para las personas que entran al nuevo sistema, las ACCAI administrarán las cotizaciones por encima de 2,3 salarios mínimos, que equivalen a COP 4.027.081 en 2026.

Es decir, si gana menos de 2,3 salarios mínimos, solo cotizará en Colpensiones. Si gana más, una parte de su cotización irá a Colpensiones y otra a la ACCAI. Actualmente existen cinco ACCAI: cuatro privadas, correspondientes a los fondos de pensiones (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), y una pública, Positiva Seguros.

¿Cuál es su ACCAI?

El plazo para elegir ACCAI, para las personas que ganaban más de 2,3 salarios mínimos, venció el 16 de enero de 2025.

Si estaba afiliado a un fondo de pensiones, automáticamente quedó en esa misma entidad como ACCAI, salvo que hubiera elegido una diferente. Si estaba afiliado a Colpensiones y no eligió, le asignaron una de manera aleatoria.

Si no sabe cuál es su ACCAI, puede consultar en el Registro Único de Afiliados (RUAF).

¿Puedo cambiarme de ACCAI?

Sí. La reglamentación estableció que, una vez entre en vigencia la reforma, las personas podrán cambiarse de administradora cada seis meses.

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