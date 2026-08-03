Sin novedad en el frente: regasificadora de Cartagena culmina su mantenimiento

La regasificadora de Cartagena. Foto: Bloomberg - Carlos Parra Rios

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La empresa SPEC LNG informó en la noche de este lunes que los trabajos de mantenimiento anual de la terminal de regasificación que opera en Cartagena concluyeron en el tiempo estimado y sin novedad alguna.

Esto implica que la instalación retoma su operación normal, con la cual se abastecen de gas natural tanto las plantas térmicas que operan como respaldo del sistema energético nacional, así como una parte de la demanda comercial del país.

El mantenimiento incluyó trabajos sobre los distintos equipos y sistemas de la terminal, entre ellos la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), la embarcación que cumple la función central de convertir el gas licuado en gas utilizable. La compañía aseguró que la intervención se desarrolló sin afectaciones para el abastecimiento del sistema, gracias a una planeación anticipada y a la coordinación con otros actores del sector.

El momento elegido para el mantenimiento (30 de julio al 3 de agosto) no es casual. La compañía señaló que la programación buscó anticiparse al fenómeno de El Niño, cuyos efectos sobre la hidrología del país se proyectan más críticos hacia el cuarto trimestre de este año. El Ideam ha estimado una probabilidad alta de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre, lo que reduciría la disponibilidad de generación hidroeléctrica, la principal fuente de electricidad del país, y aumentaría la presión sobre fuentes alternativas como el gas.

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“Completamos este mantenimiento dentro de la ventana prevista y en estrecha coordinación con los agentes del sistema. Gracias a esta intervención, la terminal está disponible para respaldar la demanda energética del país en los meses de mayor exigencia”, dijo Julio Turizzo, gerente general de SPEC LNG.

¿Por qué es clave la regasificadora de Cartagena?

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar las plantas térmicas, que generan energía con carbón y con este combustible. Pero desde diciembre de 2024, por la declinación de los campos locales, también se necesitan fuentes externas para abastecer la demanda de comercios, industrias y vehículos. Actualmente, cerca del 30 % del gas que se consume en el país es importado.

Para que el gas llegue, ya sea desde Estados Unidos o Trinidad y Tobago, es necesario comprimirlo para convertirlo en líquido (GNL) y transportarlo en buques especializados. Luego hay que regasificarlo para inyectarlo a la red nacional. Ahí entra SPEC LNG: esta es la única infraestructura en Colombia para realizar este último proceso.

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La regasificadora tiene una capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios, suficiente para abastecer el 40 % de la demanda nacional de gas natural. De ese total, actualmente se están usando cerca de 220 millones de pies cúbicos para hogares, comercios, vehículos e industrias y lo demás para las térmicas, según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

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