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Rentabilidad del arroz y el recurso parafiscal: las tensiones de Minagricultura y Fedearroz

El ministro de Agricultura ha puesto en duda el manejo del Fondo Nacional del Arroz por parte del gremio. Este se defiende diciendo que ha sido transparentes. En el medio está la discusión sobre si es rentable o no producir arroz.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
El mercado global del arroz muestra abundantes existencias y valores en descenso. Fedearroz 2025
Imagen de referencia.
Foto: Cortesía Fedearroz

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¿Cambiar el arroz por el marañón? La sustitución es un poco extraña: un cereal que está siempre presente en las mesas de los colombianos por un fruto seco que está lejos de ser el más popular.

Pero en esos términos está la discusión sobre la producción del grano en Colombia por cuenta del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, quien les dijo a productores de La Guajira y Cesar: “El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua, los precios son muy volátiles. (…) Siembren…

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
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