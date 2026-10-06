Rentabilidad del arroz y el recurso parafiscal: las tensiones de Minagricultura y Fedearroz

Pero en esos términos está la discusión sobre la producción del grano en Colombia por cuenta del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, quien les dijo a productores de La Guajira y Cesar: “El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua, los precios son muy volátiles. (…) Siembren…

¿Cambiar el arroz por el marañón? La sustitución es un poco extraña: un cereal que está siempre presente en las mesas de los colombianos por un fruto seco que está lejos de ser el más popular.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Pero en esos términos está la discusión sobre la producción del grano en Colombia por cuenta del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, quien les dijo a productores de La Guajira y Cesar: “El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua, los precios son muy volátiles. (…) Siembren marañón, que da una rentabilidad por encima del 34 %”.

Publicidad

Las declaraciones del jefe de la cartera agropecuaria se dieron en medio de una conversación realizada en el municipio de Urumita, La Guajira, el pasado fin de semana y fueron difundidas por medios locales. El ministro después matizó que la recomendación era solo para dicho departamento.

El hecho tensa un poco más la relación entre los arroceros y el Gobierno, que todavía no se han reunido después de casi dos meses del relevo en la Casa de Nariño. La relación ya estaba tensa debido a que Dangond anunció una revisión “rigurosa, con enfoque forense” sobre la ejecución y destinación de esos recursos parafiscales administrados por Fedearroz.

La respuesta de Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), es que se trata de una comparación un poco extraña. Si en La Guajira es rentable, cada productor es libre de invertir. “Pero lo que no se puede hacer es sembrar dudas sobre el manejo del fondo parafiscal, porque hemos sido completamente transparentes”.

¿Es verdad que el arroz no es rentable?

En pocas palabras, lo que dice el ministro es cierto, al menos en este momento. Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali, explica que la afirmación del ministro Dangond tiene fundamentos técnicos sólidos si se analiza desde la coyuntura actual, aunque hay matices regionales.

No hay que ir muy lejos para evidenciar las dificultades que han tenido los arroceros. Solo en 2025 la crisis en el precio de venta los llevó a realizar dos paros y así buscar la ayuda del Gobierno, por entonces el valor de la tonelada del arroz paddy verde era de COP 1.400.000. Aunque ahora es mejor (COP 1.460.000), las condiciones no han mejorado y sí se les suma un reto adicional: el fenómeno de El Niño.

La crisis de rentabilidad del cereal se debe a “una combinación de factores estructurales y de mercado como la caída de precios y altos costos. Al mismo tiempo, los costos de insumos (fertilizantes) y arrendamientos de tierras (especialmente en Tolima y Casanare) se mantienen elevados. El rendimiento nacional promedio lleva años estancado alrededor de las 5,6 toneladas por hectárea”, añade Duarte.

A las dificultades de la producción local se le suman las de competencia con otros países por dos vías. Una son las importaciones que están a bajo precio, por cuenta de la caída de la tasa de cambio. Y la otra es el contrabando proveniente de Ecuador, que afecta a los productores nacionales y presiona los precios internos, según Hernández.

Desde el IEI de la U. Javeriana en Cali resaltan que el costo de producción en Colombia ronda los 254 dólares por tonelada, que es un 34 % superior al de Estados Unidos y un 30 % superior al de países vecinos como Perú.

Un problema más: la sequía de El Niño

De por sí el fenómeno de El Niño representa un riesgo para las actividades agropecuarias. Históricamente, concentra cerca del 82 % de los daños y pérdidas ocasionados por eventos de sequía, según datos del Ministerio de Agricultura.

Pero para el arroz es todavía más delicado porque tiene una mayor dependencia de las lluvias para su desarrollo, que se reducen como consecuencia de El Niño según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Seguimos teniendo una infraestructura de riego limitada y, para muchos cultivos, la disponibilidad de agua continúa dependiendo de que llueva cuando se necesita. El arroz es un buen ejemplo. En Colombia una proporción muy importante de la producción se realiza bajo sistemas de secano, es decir, sin un sistema permanente de riego y con una alta dependencia de las precipitaciones. Por eso, ante un periodo prolongado de sequía, estos sistemas son particularmente vulnerables”, sostiene Jairo Rendón, Director del Observatorio Financiero Rural de la U. Javeriana.

Para el segundo semestre del año se suelen sembrar más que todo unas 150.000 hectáreas de arroz riego, pero Fedearroz estima que solo van a llegar a 90.000 hectáreas precisamente por la escasez de agua.

Publicidad

Y es que la rentabilidad depende mucho de las condiciones climáticas. Cuando hay sequía, los rendimientos bajan y la producción se dificulta. “No se trata de que los agricultores sean incompetentes. Estamos en un país tropical donde el clima afecta de manera determinante los resultados de la agricultura en general”, resalta el gerente gremial.

Las tensiones de Minagricultura y Fedearroz

El Ministerio y Fedearroz tienen un asunto vital en común, que también se ha puesto en debate los últimos días: el Fondo Nacional del Arroz (FNA). Se trata de una cuenta parafiscal que recauda y maneja los recursos de la Cuota de Fomento Arrocero, un impuesto obligatorio del 0,5% sobre el valor de venta de cada kilogramo de arroz paddy. El dinero recogido tiene como finalidad promover el desarrollo tecnológico del cultivo en el país.

Publicidad

Al respecto, el Minagricultura sostiene que no encuentra coherente que, durante los últimos 12 años, al sector arrocero se le hayan destinado más de 120 millones de dólares provenientes de las subastas de importación de arroz y más de COP 200.000 millones a través de la cuota parafiscal, y que, pese a estos recursos, se mantengan bajos niveles de rendimiento, elevados costos de producción y que más del 70 % del área cultivada en el país utilice semilla no certificada.

La respuesta de Fedearroz es que nunca han tenido problemas en el manejo de estos fondos. “Siempre han sido administrados de manera transparente y los entes de control nos han calificado positivamente. Estamos muy tranquilos y, si el Ministerio quiere realizar auditorías forenses o cualquier revisión, las puertas, los libros y toda la información está para quien quiera examinarlos”, expresa Hernández.

Publicidad

El debate sobre los recursos del fondo parafiscal es clave, especialmente porque en diciembre se vence el contrato de administración que tiene Fedearroz. La ley está definida para que sean ellos quienes manejen el dinero, debido a que representan a los productores. Por eso, el gremio no duda en que se les hará la renovación por 10 años más. “La decisión final corresponde al ministro, pero no renovarlo significa interrumpir un proceso de investigación que ha dado resultados importantes para los productores”, dice el gerente.

El pero de los arroceros está en que el Gobierno no se ha querido reunir con el gremio, pese a que han enviado tres cartas al ministro invitándolo a la junta directiva y hasta el momento no han recibido respuesta. Dangond tampoco ha convocado reunión del Consejo Nacional del Arroz para discutir la política, investigación y decisiones sectoriales.

Publicidad

En ese sentido, “es muy curioso que el ministro se haya reunido con los representantes de la industria, que son los que compran el arroz. También se ha reunido con cultivadores, pero no se ha sentado con Fedearroz. Lo único que ha hecho es mandar cartas y enviar declaraciones a la prensa, en lugar de reunirse con los representantes legítimos de los arroceros, constituidos en el gremio que debe tener las garantías de libre asociación”, resalta Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

En últimas, que los arroceros atraviesen un momento difícil, de poca rentabilidad, no quiere decir que el grano debería dejarse de sembrar. “Hemos atravesado crisis por distintos factores: los mercados internacionales, los precios y ahora el clima. Más que nunca los agricultores necesitan el respaldo del Estado”, asegura el gerente de Fedearroz.

Publicidad

Ante el panorama, el mensaje del Gobierno es mixto. Por un lado, el Ministerio dice tener en marcha una iniciativa orientada a lograr que, en 2027, el sector sea nuevamente rentable, productivo y competitivo. Mientras que, por el otro, afirman que no pueden “seguir subsidiando actividades o negocios que no sean eficientes o que se desarrollen en condiciones o territorios donde no resulten viables”.

El cultivo, más allá de ser esencial para las mesas de los colombianos y la fuente de ingresos de 13.000 arroceros, es el único cereal cuya demanda todavía puede ser atendida por la oferta local y que no depende de las importaciones (como pasa con el maíz). Garantizar que la producción se mantenga y que sea rentable para los agricultores es esencial para la seguridad y soberanía alimentaria de Colombia.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.