Renunció Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó este lunes, 26 de enero, que su presidente, Orlando Velandia Sepúlveda, presentó su renuncia por decisión del Gobierno Nacional.

“Su renuncia obedece exclusivamente a las dinámicas propias y a la autonomía del Gobierno Nacional en el ejercicio de su función nominadora”, indicó la entidad a través de un comunicado.

La ANH rechazó y desmintió los rumores que asociaban la renuncia de Velandia con el proceso de cesión del bloque Sinú-9.

“Esta situación no guarda relación alguna con la aprobación de la cesión de Sinú-9”, señaló la entidad, al precisar que ese trámite contó desde el inicio con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, a solicitud expresa de la propia ANH.

Según el comunicado, dicha actuación no ha sido objeto de reproche judicial ni de observaciones por parte de los organismos de control ni del Gobierno.

Qué es el bloque Sinú-9

El bloque Sinú-9 es un proyecto de gas ubicado en el departamento de Córdoba, considerado estratégico para la seguridad energética del país.

En ese contrato ya se realizaron perforaciones exploratorias que arrojaron resultados positivos y muestran un potencial de producción cercano a 21 millones de pies cúbicos diarios a partir de julio de 2025, según informó la propia ANH cuando autorizó la cesión.

La transferencia del contrato fue aprobada tras un estudio de nueve meses, luego de que la ANH verificara que el nuevo operador, Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda., cumplía con los requisitos legales, financieros, ambientales y sociales exigidos para asumir la operación del bloque.

En su comunicado, la ANH reiteró que la viabilidad jurídica, técnica y económica de la cesión fue evaluada durante un periodo de nueve meses, tiempo en el cual se atendieron todas las solicitudes e inquietudes presentadas por la ciudadanía y los interesados.

La CREG vuelve a quedar incompleta

La salida de Velandia también tendrá impacto en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la entidad encargada de las reglas del mercado de energía y gas en Colombia.

Hasta finales de diciembre, la entidad había logrado recuperar su quorum mínimo luego del nombramiento de dos nuevas comisionadas por parte del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Sin embargo, con la renuncia de Velandia (quien hacía parte de la CREG como comisionado encargado) la comisión vuelve a quedar incompleta.

La CREG debe contar con seis comisionados expertos para poder sesionar y adoptar decisiones en materia de regulación.

Al cierre de 2025, la entidad estaba conformada por Antonio Jiménez, director; Fanny Guerrero y William Abel Mercado, comisionados en propiedad; Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez y Adriana María Jiménez Delgado, recientemente designadas; y Orlando Velandia, quien ahora deja ese cargo tras su renuncia a la presidencia de la ANH.

La comisión había superado a finales de diciembre más de medio año de dificultades para mantener su conformación completa, una situación que en el pasado obligó al Gobierno a recurrir a encargos temporales y que retrasó varias decisiones regulatorias en los mercados de energía y gas.

