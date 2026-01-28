Muerte de Yeison Jiménez: qué encontró la Aerocivil sobre la avioneta accidentada

El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue de la avioneta en Paipa; la Aerocivil avanza en la investigación del caso. Foto: EFE - Revista Vea - EFE - Revista Vea

El 10 de enero de 2026, una avioneta tipo Piper Navajo se accidentó pocos minutos después de despegar del aeródromo de Paipa, Boyacá. En el siniestro murieron seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez, además del piloto y varios integrantes de su equipo de trabajo. La aeronave tenía como destino Medellín, donde el artista tenía prevista una presentación.

A casi tres semanas del accidente, la Aeronáutica Civil divulgó este miércoles su informe preliminar, en el que reconstruye cómo ocurrió el hecho y analizó el estado de la avioneta.

“La avioneta estaba en condiciones técnicas para volar”: Aerocivil

Como se indica en el informe preliminar de la Aerocivil, la avioneta involucrada en el accidente se encontraba en condiciones técnicas para realizar el vuelo y cumplía con los requisitos exigidos para operar.

Y es que la revisión inicial de la entidad no encontró evidencias de que la aeronave tuviera fallas estructurales antes del despegue ni de que hubiera sufrido una ruptura en el aire.

Para los investigadores de la Aerocivil, esto significa que, hasta este punto del proceso, no hay indicios de que el accidente haya sido causado por un problema previo en la estructura de la avioneta.

Otro de los puntos que aclara el informe preliminar es que no hay señales de que la avioneta se hubiera incendiado antes de caer. Según la revisión del lugar del accidente y de los restos de la aeronave, los investigadores no encontraron rastros que indiquen fuego mientras el avión aún estaba en el aire.

Lo que sí se evidenció es que el incendio ocurrió después del choque contra el terreno, como consecuencia del fuerte impacto y de la liberación de combustible.

El impacto minutos después del despegue

En el documento de 21 páginas publicado por la Aerocivil también se indica que la aeronave no alcanzó a ganar altura suficiente y terminó impactando contra el terreno en una zona rural cercana.

La Aerocivil describe un choque directo y en un espacio reducido, lo que refuerza la idea de que el evento ocurrió en una fase muy temprana del vuelo.

Este punto es clave porque permite concentrar el análisis en lo ocurrido durante el despegue y los primeros segundos en el aire, una de las etapas cruciales en cualquier vuelo. La Aerocivil aclara que la reconstrucción de estos momentos iniciales sigue en curso y hace parte de las líneas de investigación abiertas.

Qué dicen los restos de la avioneta

Tras el accidente, los investigadores de la Aerocivil revisaron los restos de la avioneta directamente en el lugar del impacto. La forma en la que quedaron distribuidas las partes de la aeronave indica que el choque fue directo y de alta intensidad, sin que la avioneta se desintegrara en el aire antes de caer.

Según el informe preliminar, todas las partes principales de la aeronave fueron encontradas en la zona del accidente, lo que refuerza la conclusión de que no hubo una ruptura estructural previa al impacto.

Así las cosas, la avioneta cayó prácticamente entera y el daño más severo se produjo al chocar contra el suelo.

Qué falta por investigar

La Aerocivil aclara que su informe, por lo pronto, no establece causas definitivas ni responsabilidades. Se trata de un informe preliminar, cuyo objetivo es presentar los primeros hallazgos técnicos y descartar hipótesis iniciales, mientras la investigación continúa.

Entre los pasos que aún están en curso se incluyen análisis más detallados de los motores y otros componentes, la revisión de registros disponibles del vuelo y verificaciones adicionales sobre las condiciones en las que se realizó la operación.

