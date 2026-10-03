El planeta consume cada día unos 100 millones de barriles de petróleo, que se utilizan por…

El presidente estadounidense Donald Trump llevaba días exigiendo a los Estados europeos que liberaran más gasóleo y amenazaba con prohibir las exportaciones de combustible de su país. El viernes consiguió lo que quería.

Casi una sexta parte de las reservas estratégicas de petróleo de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía se han agotado desde el mes de marzo, cuando el G7 decidió recurrir a ellas.

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Las reservas estratégicas de petróleo, un colchón para amortiguar las crisis

El planeta consume cada día unos 100 millones de barriles de petróleo, que se utilizan por ejemplo en el transporte y la industria del plástico.

Los países, sobre todo aquellos que no producen petróleo, intentan crear un colchón de seguridad para "mitigar los impactos económicos negativos" de la escasez o las interrupciones en el suministro, explica la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Y pueden echar mano de las reservas para tranquilizar a los mercados y hacer bajar los precios del crudo.

¿Cuál es el papel de la AIE?

Creada en 1974 tras la primera crisis del petróleo, la AIE tiene como misión garantizar la seguridad energética.

Cuenta con 32 países miembros, entre los que figuran Alemania, Francia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Italia, Japón, México, Turquía y Estados Unidos.

Cada uno de ellos tiene "la obligación de mantener existencias de petróleo equivalentes al menos a 90 días de importaciones netas".

Pueden hacerlo como reservas destinadas exclusivamente a situaciones de emergencia, como existencias comerciales que el Estado pueda movilizar o bien conservarlas en otros países mediante acuerdos.

El 11 de marzo, la AIE decidió llevar a cabo una liberación histórica de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, para intentar mitigar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Era la sexta liberación en la historia de la AIE y la más importante jamás realizada.

A fecha de 2 de octubre, se habían liberado 325 millones de esos barriles, según la AIE.

Esto representa el 18 % de los "más de 1.200 millones de barriles" que poseían los Estados y 600 millones de barriles almacenados por la industria, por obligación gubernamental, a fecha de 11 de marzo.

"El G7 pide a la AIE que vele por la aplicación inmediata e íntegra de los compromisos asumidos en marzo de 2026″, indicaron los miembros del G7 en un comunicado el viernes.

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¿El petróleo se almacena únicamente en crudo?

La normativa de la AIE sobre el mantenimiento de reservas no especifica si estas deben almacenarse en forma de petróleo crudo o refinado (gasóleo o fuelóleo, por ejemplo).

"La opción más adecuada dependerá de los factores propios de cada país", señala.

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Aclara que los países con una importante industria de refinado son más propensos a almacenar crudo, ya que son capaces de transformarlo rápidamente. Esto "permite una mayor flexibilidad".

Pero incluso para estos países, es acertado mantener al menos una parte de las reservas de emergencia en forma de productos refinados, a pesar de los "costes más elevados", añade la AIE.

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Para los miembros de la AIE y de la UE, existe la obligación de que un tercio de las reservas se "mantenga en forma de productos refinados específicos".

¿Cómo se liberan las reservas?

"Una vez acordada la necesidad de una acción colectiva de la AIE, cada país miembro contribuye en proporción al peso que representa en el consumo total de petróleo", explica la Agencia.

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El cuánto, qué productos y a qué ritmo queda en manos de los Estados.

El G7 anunció el viernes que se llevará a cabo una "importante liberación de gasóleo" en los primeros 20 días y no descartó otras adicionales "si fuera necesario".

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