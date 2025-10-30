Restricción para vehículos de carga en noviembre 2025: vías y horarios

Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Comienza el mes de noviembre y, con él, llegan dos puentes festivos. Por tratarse de temporadas de alto flujo vehicular, el Ministerio de Transporte define algunas restricciones y horarios para que no circulen los vehículos de carga.

Las limitaciones son para los camiones y demás vehículos que tengan una carga igual o superior a 3,4 toneladas, conforme a lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014.

Y aunque no se desplace en este tipo de vehículos, esta información es clave para que programe su viaje en los momentos en los que no estarán en circulación los camiones de carga pesada.

Restricciones para vehículos

Estas son las restricciones para vehículos de carga pesada, durante los puentes festivos.

Festivo del Día de todos los santos:

Viernes 01 de noviembre de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.

Aplica para las vías del departamento de Cundinamarca (en sentido éxodo de Bogotá, aunque aplica en ambos sentidos de la vía): Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué Ibagué - Calarcá - La Paila



Sábado 02 de noviembre de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Las restricciones aplican para las siguientes vías en ambos sentidos:

Armenia - Montenegro - Quimbaya. Barranquilla - Cartagena (vía Al Mar). Barbosa - Cisneros - San José del Nus. Bogotá - Chía - Cajicá - Ubaté - Chiquinquirá - Barbosa - San Gil - Bucaramanga. Bogotá - Choachí. Bogotá - La Calera - Guasca - Guatavita - Sesquilé (Incluye Ye de Salitre - Sopo - Briceño). Bogotá - La Vega - Villeta - Honda Y Corán - Guaduas. Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué. Bogotá - Tocancipá - Tunja. Bogotá - Villavicencio - Acacías. Bosconia – Zambrano - Carmen de Bolívar - Cruz del Viso – Turbaco - Cartagena. Bucaramanga - Pamplona - Cúcuta. Cali – Popayán. Carreto - Calamar - Santo Tomas – Sabanagrande (Atlántico). Honda - Doradal - Medellín. Ibagué - Calarcá – Armenia - La Tebaida - La Paila. Ibagué - Honda. Manizales - Mariquita - Armero. Montería - Cereté - Lorica - Coveñas - Tolú - Toluviejo - Cruz del Viso (Bolívar). Mosquera (Desde Peaje Río Bogotá D.C.) - Facatativá – Los Alpes. Neiva - garzón - Pitalito. Neiva - Espinal - Girardot. Primavera - Amagá - Bolombolo - Ciudad Bolívar. Primavera - La Pintada - La Felisa - La Manuela. Puerto Araujo - Puerto Boyacá. Puerta de Hierro – Magangué- Mompós - Guamal – El Banco – Tamalameque – El Burro. Santa Marta - Palomino. Sincelejo - El Carmen de Bolívar. Sogamoso - Toquilla. Tunja - Barbosa. Tunja - Chiquinquirá. Tunja - Duitama - Sogamoso. Villavicencio - Cumaral. Villavicencio - Puerto López. Ye de Ciénaga - Fundación - San Roque - Aguachica. Ye de Hatillo (Barbosa-Antioquia) - Yarumal - Caucasia.

Lunes 04 de noviembre de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aplica para todas las vías mencionadas el día sábado, en ambos sentidos.

Lunes 04 de noviembre de 8:00 a. m. a 1:00 a. m. del martes 5 de noviembre

Para las vías “Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué” e “Ibagué - Calarcá – Armenia – La Tebaida - La Paila”.

En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

Festivo del Día de la independencia de Cartagena:

Viernes 14 de noviembre de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.

Aplica únicamente en las vías del departamento de Cundinamarca (sentido éxodo) salida Bogotá.

Igualmente aplica en ambos sentidos en las vías: Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué Ibagué - Calarcá - La Paila



Sábado 15 de noviembre de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Las restricciones aplican para las siguientes vías en ambos sentidos:

Armenia - Montenegro - Quimbaya. Barranquilla - Cartagena (vía Al Mar). Barbosa - Cisneros - San José del Nus. Bogotá - Chía - Cajicá - Ubaté - Chiquinquirá - Barbosa - San Gil - Bucaramanga. Bogotá - Choachí. Bogotá - La Calera - Guasca - Guatavita - Sesquilé (Incluye Ye de Salitre - Sopo - Briceño). Bogotá - La Vega - Villeta - Honda Y Corán - Guaduas. Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué. Bogotá - Tocancipá - Tunja. Bogotá - Villavicencio - Acacías. Bosconia – Zambrano - Carmen de Bolívar - Cruz del Viso – Turbaco - Cartagena. Bucaramanga - Pamplona - Cúcuta. Cali – Popayán. Carreto - Calamar - Santo Tomas – Sabanagrande (Atlántico). Honda - Doradal - Medellín. Ibagué - Calarcá – Armenia - La Tebaida - La Paila. Ibagué - Honda. Manizales - Mariquita - Armero. Montería - Cereté - Lorica - Coveñas - Tolú - Toluviejo - Cruz del Viso (Bolívar). Mosquera (Desde Peaje Río Bogotá D.C.) - Facatativá – Los Alpes. Neiva - garzón - Pitalito. Neiva - Espinal - Girardot. Primavera - Amagá - Bolombolo - Ciudad Bolívar. Primavera - La Pintada - La Felisa - La Manuela. Puerto Araujo - Puerto Boyacá. Puerta de Hierro – Magangué- Mompós - Guamal – El Banco – Tamalameque – El Burro. Santa Marta - Palomino. Sincelejo - El Carmen de Bolívar. Sogamoso - Toquilla. Tunja - Barbosa. Tunja - Chiquinquirá. Tunja - Duitama - Sogamoso. Villavicencio - Cumaral. Villavicencio - Puerto López. Ye de Ciénaga - Fundación - San Roque - Aguachica. Ye de Hatillo (Barbosa-Antioquia) - Yarumal - Caucasia.

Lunes 17 de noviembre de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aplica para todas las vías mencionadas el día sábado, en ambos sentidos.

Lunes 17 de noviembre de 8:00 a. m. a 1:00 a. m. del martes 12 de noviembre

Para las vías “Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué” e “Ibagué - Calarcá – Armenia – La Tebaida - La Paila”.

En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

Vías sin restricciones

Los siguientes corredores viales están exentos de restricciones para la movilidad de vehículos de carga:

Barranquilla - Ye De Ciénaga. Bucaramanga - La Lizama. Bucaramanga - San Alberto. Cúcuta - Ye De Astilleros - Sardinata - Ocaña. Girardot – Nariño – Guataquí – Cambao. Medellín - Santa Fe De Antioquia – Mutatá. Palmira – Ye De Villa Rica. Pereira – Cartago – La Paila. Popayán - Mojarras - Pasto – Ipiales – Rumichaca, Incluye Variante De Popayán.

