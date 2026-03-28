Restricción para vehículos de carga en Semana Santa 2026: horarios y vías

Imagen de referencia. Foto: Cortesía: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Miles de viajeros empezaron a moverse por las vías del país con el arranque de la Semana Santa, una temporada en la que también entrarán en vigor restricciones para los vehículos de carga pesada en varias vías nacionales.

El Ministerio de Transporte informó que la medida aplicará para camiones de más de 3,4 toneladas en los días y horas de mayor flujo.

También puede leer: Movidas en la OMC: EE. UU. va por más y 66 países adoptaron acuerdo de comercio electrónico

Restricciones a vehículos de carga

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la restricción se aplicará a los vehículos de carga en los siguientes horarios:

Miércoles 1 de abril, entre las 12:00 m. y las 11:00 p. m.

Jueves 2 de abril, entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Sábado 4 de abril, entre las 2:00 p. m. y las 11:00 p. m.

Domingo 5 de abril, entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m.

A través de un comunicado publicado el 27 de marzo, el Ministerio de Transporte informó que la restricción aplicará en varias de las principales rutas del país.

Entre las mencionadas por la cartera están Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Tunja, Bucaramanga-San Alberto y Medellín-Costa Atlántica.

Lea también: ¿De cuánto es el monto máximo de dinero que se puede enviar por llaves en Bre-B?

Controles en vías

La restricción se da en una Semana Santa en la que la ANI proyecta el paso de cerca de 8 millones de vehículos por los 41 corredores concesionados del país, que suman 7.427 kilómetros en 23 departamentos y Bogotá.

Además, el Ministerio de Transporte prevé la movilización de 4.007.213 pasajeros en 336.175 vehículos despachados desde las terminales habilitadas.

En paralelo, la ANI anunció que tendrá 6.450 personas en los corredores concesionados (entre personal operativo, recolectores, jefes de peaje, técnicos y supervisores) y que reforzará la operación en estaciones de peaje con al menos 450 cangureras para agilizar el recaudo y reducir congestiones.

De contexto: En carro, bus y avión: así se moverán los colombianos esta Semana Santa

Por su parte, la Superintendencia de Transporte desplegó 173 profesionales en 74 municipios de 30 departamentos.

En los operativos también se realizará verificación e inspección de vehículos y documentación, con revisión de seguros, SOAT, tarjeta de operación, licencias de conducción y revisión técnico-mecánica. Además, se contemplan acciones preventivas como alcoholimetría, control de sobrecupo y chequeos de condiciones técnicas de los vehículos.

En paralelo, por la temporada de lluvias, 13 corredores viales tendrán especial atención por la susceptibilidad de eventos que puedan afectar la movilidad.

Se trata de:

IP Chirajara–Fundadores (Bogotá–Villavicencio)

IP Cambao–Manizales, Santana–Mocoa–Neiva

Transversal del Sisga

Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó

IP GICA

Autopista Conexión Pacífico 1, 2 y 3

Autopista al Mar 1

Autopista al Mar 2

Nueva Malla Vial del Valle del Cauca

Corredor de accesos Cali–Palmira.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.