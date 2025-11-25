Revive una cooperativa cafetera y otras 17 se pondrán al día tras deudas por ventas futuras

Son 18 de 34 cooperativas cafeteras las que incumplieron las entregas del programa de ventas a futuro del Fondo Nacional del Café. Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos Ortega

El Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros confirmaron este martes, 25 de noviembre, la reactivación de la Cooperativa de Andes, una de las organizaciones más representativas del suroeste antioqueño.

Gracias a un acuerdo con sus acreedores, la cooperativa podrá retomar operaciones tras permanecer intervenida desde 2020 por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Durante ese tiempo estuvo limitada para atender a los productores y acumuló deudas que ahora serán reorganizadas bajo un nuevo esquema.

Los detalles del acuerdo

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) destacó que la cooperativa volverá a prestar los servicios a los cafeteros del suroeste antioqueño después de ponerse al día con acreedores en la banca y la misma Federación (a través del Fondo Nacional del Café).

El gremio cafetero también precisó que la Cooperativa de Andes mantendrá el patrimonio y la infraestructura necesarios para su operación y que tendrá un plazo de 25 años para saldar sus compromisos financieros con la Federación Nacional de Cafeteros.

Con ello, se evitarán riesgos de embargo sobre predios de los productores de la cooperativa que firmaron los contratos de ventas futuras. Cabe resaltar que la aprobación formal del acuerdo deberá darse en una asamblea de acreedores, en la cual hará presencia el Ministerio de Hacienda.

El acuerdo para la reactivación de la Cooperativa de Andes protege a al menos 3.907 familias productoras, de las cuales el 79 % son pequeños caficultores, “quienes durante años fueron expuestos a riesgos de embargo sobre sus predios pese a haber actuado con buena fe”, indicó el Gobierno Nacional en un comunicado.

Al respecto, el gerente general de la FNC, Germán Bahamón, afirmó que “estamos recuperando un activo social, permitiendo que los 4.000 asociados de esta región puedan contar con la garantía de compra y otros servicios”.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que la reactivación de la Cooperativa de Andes es un “paso decisivo para rescatar un activo social fundamental y devolver la tranquilidad a miles de familias que viven del café”.

Las ventas futuras y la raíz del problema

El caso de la Cooperativa de Andes se ubica dentro de un problema mayor que hasta hace poco arrastraba el sector cafetero: los compromisos de ventas futuras pactados hace varios años a precios que hoy están muy por debajo del valor del grano.

En este tipo de contratos, el productor se compromete a entregar una cantidad específica de café en una fecha determinada y a un precio fijo.

Pero si el precio del grano en el mercado sube muy por encima de lo pactado en un contrato de venta futura (como así ha ocurrido en los últimos años), cumplir con la entrega implica que el productor venda el café por debajo del valor real o comprar grano más caro para poder cumplir, lo que afecta su liquidez, eleva sus deudas y, en algunos casos, pone en riesgo el patrimonio del productor y de la cooperativa que respalda el contrato.

Ese desajuste llevó a que 18 de las 34 cooperativas cafeteras del país quedaran con entregas sin cumplir que en un momento sumaron cerca de 33 millones de kilos.

Como si de una bola de nieve se tratase, el retraso en las entregas se acumuló con el paso de los años y esto, a su vez, deterioró la capacidad de pago de estas organizaciones y dejó a varias en riesgo de perder patrimonio o incluso de enfrentar procesos de liquidación si no avanzaban en planes de reorganización.

Los vencimientos de esas entregas estaban pactados para 2021, 2022 y 2023. En julio de 2021, una carga de café fijada para entrega futura se pactó en COP 1.580.000, equivalente a US$1,77 la libra en la Bolsa de Nueva York. Para julio de 2022, el precio de referencia subió a COP 1.650.000 y US$1,83.

Ya hacia finales de 2024, se registraron los precios más altos de los últimos 50 años para el grano. Con ese diferencial de precios, llevar a cabo las ventas futuras se volvió cada vez más costoso.

Las soluciones a la crisis de las cooperativas

Aunque los retrasos por ventas futuras generaron tensiones financieras en no pocas cooperativas, la mayoría de esos compromisos se resolvió con la intervención del Gobierno Nacional y con el Plan de Acción Solidario (PAS) impulsado por la Federación Nacional de Cafeteros.

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el Plan de Acción Solidario, implementado en febrero de 2025, permitió que 17 cooperativas (con excepción de la Cooperativa de Andes) se pusieran al día con las entregas pendientes de café a futuro. La Cooperativa de Andes era la más rezagada, pues para ese momento seguía intervenida y requería un proceso independiente para reorganizar sus obligaciones.

Aun así, el episodio dejó lecciones. En una pasada entrevista con El Espectador, Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, explicó que las cooperativas firmaron esos contratos desde 2016 con apoyo del Gobierno de la época y bajo proyecciones de precio que eran razonables entonces.

La venta a futuro, recordó Duarte, no es un problema en sí misma, porque es una herramienta que rige mercados como el del petróleo y que ha dado estabilidad en momentos de alta volatilidad.

El objetivo de este mecanismo es asegurar un ingreso a los productores y garantizar cierto margen de rentabilidad al productor, aunque los expertos del sector cafetero desaconsejan comprometer más del 30 % del volumen producido. Especialistas del sector, así mismo, resaltan que la venta futura ayuda a los caficultores a manejar los riesgos de la volatilidad de los precios en bolsa del grano.

