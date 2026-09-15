Riohacha construirá variante que conectará con Venezuela

Se estima que este proyecto costará COP 164.000 millones y su financiamiento saldrá de los recursos del Sistema General de Regalías. Parte de su objetivo es transformar la movilidad de la capital de La Guajira, así como fortalecer la conexión logística con el Caribe y la frontera con…

La Gobernación de La Guajira anunció recientemente que se construirá una variante que conectará con Venezuela, desde la zona del aeropuerto de Riohacha, Almirante Padilla, la Troncal del Caribe y el corredor internacional que comunica a Maicao y Paraguachón.

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Se estima que este proyecto costará COP 164.000 millones y su financiamiento saldrá de los recursos del Sistema General de Regalías. Parte de su objetivo es transformar la movilidad de la capital de La Guajira, así como fortalecer la conexión logística con el Caribe y la frontera con Venezuela.

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Esta ejecución se desarrollará en cinco componentes: estudios y diseños, construcción de la variante, obras hidráulicas, seguridad vial y gestión social y ambiental con las comunidades del área de influencia.

Según lo informado por el gobernador, Jairo Aguilar Deluque, este proyecto llega tras más de cuatro décadas de espera. “Riohacha está más cerca de contar con una variante vial que cambiará la forma en que se movilizan pasajeros y carga por esa región de la Guajira”, dijo.

La extensión de esta vía comprende 7,79 kilómetros, los cuales implican un beneficio para los vehículos de carga que hoy se movilizan por los corredores regionales e internacionales y deben atravesar zonas urbanas de Riohacha, aumentando la congestión, los riesgos de accidentalidad y los tiempos de desplazamiento.

Se espera que esta vía también permita una conexión más directa con puntos estratégicos para el desarrollo de la capital Riohacha, entre ellos la Universidad de La Guajira, el nuevo hospital de alta complejidad y la nueva cárcel de Riohacha.

“Esta es una obra que Riohacha venía esperando desde hace más de 40 años. Hoy podemos decirle a la gente que la variante ya no es una promesa: es un proyecto con recursos aprobados que pronto comenzará a construirse. Estamos cumpliendo con una infraestructura que permitirá conectar mejor a Riohacha y preparar a la ciudad para su crecimiento”, señaló Aguilar.

La vía también contempla la construcción de 9,9 kilómetros de ciclorruta, así como la instalación de 325 señales verticales, obras de drenaje y alcantarillado y diferentes intervenciones de señalización y seguridad vial.

“Por su ubicación y características, la variante permitirá fortalecer la articulación entre el transporte aéreo, terrestre y de carga y los principales corredores del departamento, consolidando a Riohacha como un punto estratégico de conexión entre el Caribe colombiano y la frontera con Venezuela. Se proyecta, además, que la construcción genere empleo directo e indirecto y contribuya a reducir tiempos y costos logísticos para transportadores, comerciantes y sectores productivos”, concluyó la Gobernación.

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