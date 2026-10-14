Rusia espera firmar acuerdo sobre carburantes con EE. UU. "en los próximos días"

"Mantenemos un contacto muy estrecho, cada hora, con la parte estadounidense, y todo avanza muy rápidamente", dijo.

"Todo se hará en los próximos días", declaró Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin para la cooperación económica, citado por las agencias de noticias rusas.

Rusia anunció este miércoles que los primeros contratos para el suministro de gasóleo a Estados Unidos se firmarán en los próximos días, tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de aligerar las sanciones.

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Moscú y Washington se esfuerzan por "resolver numerosas cuestiones logísticas para poner todo esto en marcha de manera rápida y eficaz", destacó.

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Por su parte, el viceprimer ministro encargado de Energía, Alexander Novak, confirmó que actualmente trabajan en la "elaboración de contratos de suministro" entre los ministerios y las empresas de ambos países.

"Los suministros se realizarán en los mercados mundiales, incluso directamente a Estados Unidos", declaró Novak, quien afirmó que Rusia podrá llegar a suministrar entre 3 y 3,5 millones de toneladas, un volumen equivalente al que exportaba a los mercados mundiales antes de las sanciones occidentales impuestas en su contra.

Según él, esto permitirá reducir los precios, que han registrado un fuerte aumento a nivel mundial desde el inicio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán que desataron una guerra en Oriente Medio.

Novak celebró que este acuerdo represente "ingresos fiscales adicionales para el presupuesto" ruso y genere "oportunidades de inversión", en un contexto en el que el gasto militar de Rusia se ha disparado desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre el diésel fue criticado por los europeos y por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien lo calificó de "débil" e "indigno".

Por su parte, Donald Trump aseguró que había "tomado la decisión correcta para el pueblo estadounidense". Su administración criticó la "hipocresía" de los países europeos, que también han seguido comprando grandes cantidades de hidrocarburos rusos desde 2022, pese a las sanciones.

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