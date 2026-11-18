Las partes aprobaron que el 27 de noviembre se instale oficialmente la mesa de…

En esta mesa tienen asiento tres partes: el gobierno (representado por el Ministerio de Trabajo), las centrales obreras (CUT, CGT y CTC) y los empresarios (ANDI, ACOPI, FENALCO, SAC).

Este miércoles, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió en el Ministerio del Trabajo para definir el cronograma de encuentros en los que el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras negociarán el incremento del salario mínimo para 2027.

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Salario mínimo de 2027: estas son las fechas clave de la concertación

Las partes aprobaron que el 27 de noviembre se instale oficialmente la mesa de concertación, es decir, ese será el día en el que oficialmente comenzará la concertación del mínimo. Aunque, según el calendario publicado por la cartera laboral (el cual encuentra más adelante en esta nota), el 26 de noviembre la mesa se reunirá para escuchar los datos de productividad que presentará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ese dato es clave, pues hace parte de los elementos que tiene en cuenta la comisión de concertación para calcular la cifra de incremento. Otras variables que se tienen en cuenta son la inflación y el crecimiento de la economía. Aunque se prevé que las centrales obreras lleven otras cifras, como la del salario mínimo vital y la tasa de desempleo e informalidad.

“Al Gobierno Nacional le ilusiona lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y es sacar el país adelante”, manifestó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

Otra fecha clave es el 9 de diciembre, en el que se analizarán los indicadores de inflación, así como las perspectivas macroeconómicas, juntamente con el DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

El siguiente día, el 10 de diciembre, las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas de incremento.

“Posteriormente, se adelantarán las jornadas de deliberación, teniendo como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo el 15 de diciembre, conforme a la Ley 278 de 1996”, detalló la cartera laboral.

Este es el calendario

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