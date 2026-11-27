El cálculo, según explican quienes participan en la mesa de concertación, debe ser responsable y buscar un equilibrio. Un incremento demasiado bajo reduciría el poder adquisitivo de los trabajadores y afectaría las ventas de las empresas, algo que terminaría…

Definir el incremento del salario mínimo no es tarea sencilla. La cifra simplemente no puede salir de una chistera. Normativamente, el incremento debe responder a variables técnicas como la inflación, la productividad y el crecimiento de la economía, cifras que son provistas por el DANE.

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El cálculo, según explican quienes participan en la mesa de concertación, debe ser responsable y buscar un equilibrio. Un incremento demasiado bajo reduciría el poder adquisitivo de los trabajadores y afectaría las ventas de las empresas, algo que terminaría enfriando la economía. Por el contrario, un aumento desproporcionado podría generar presiones sobre los precios, al impulsar la demanda por encima de la oferta. Además, elevaría los costos laborales de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, lo que aumentaría el riesgo de recortes de personal e incremento de la informalidad.

Como dicen los abuelos: ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre.

Este ha sido un año particular en esta materia. Ante la falta de concertación en 2025, el entonces presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 23 %, un alza extraordinaria si se tiene en cuenta que Colombia cerró el año pasado con una inflación del 5,10 %, por lo que el incremento real fue del 17,9 %.

La medida fue celebrada por los sindicatos y generó preocupación entre los empresarios. Incluso la controversia llegó al Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto que lo estableció, aunque en julio revocó esa decisión.

Con el comienzo de la negociación del mínimo para 2027, vale preguntarse: ¿realmente este incremento fue negativo para la economía como lo advirtieron algunos, o beneficioso, como lo anticiparon otros?

Los gozosos

El análisis que hace el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) Percy Oyola, es que, en efecto, el aumento que llevó al salario mínimo a COP 2.000.000 (incluido el auxilio de transporte) dinamizó la economía a través de un incremento de la demanda.

Oyola resalta que, con corte al segundo trimestre del año, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 3,5 %, el gasto de consumo final aumentó 4,4 % y la formación bruta de capital registró un incremento del 7,1 %. No obstante, los datos más recientes muestran un panorama distinto: en el tercer trimestre, el crecimiento de la economía fue de apenas 0,5 %, mientras que el gasto de consumo final y la formación bruta de capital registraron variaciones del 2,1 y 4,6 %, respectivamente.

Sin embargo, los datos del PIB hay que mirarlos con cuidado, no por su confiabilidad, sino porque buena parte de lo que ha impulsado la expansión de la economía ha sido el gasto público. Este es un motor que no resulta sostenible, según una multitud de analistas.

En buena parte, esta alternativa de crecimiento (fundamentada en la chequera del Estado) es lo que tiene hoy al país hablando de crisis, con un déficit que se proyecta en niveles históricos y que requerirá de un ajuste de al menos COP 40 billones, sostenido durante varios años, para devolverle sostenibilidad a las cuentas nacionales.

No obstante, desde la visión de Oyola, los resultados del PIB muestran aspectos positivos a la luz del aumento del mínimo para 2026. “El comercio, que es uno de los sectores en los que se refleja el gasto de los salarios, creció a dos dígitos. Las ventas reales del comercio minorista acumularon un crecimiento del 10,9 % entre enero y agosto de 2026”.

Aunque en agosto el desempleo aumentó y se ubicó en 9,4 %, la tasa se mantuvo en un solo dígito durante todo el año. El dato más reciente, que corresponde a septiembre, fue del 8 %.

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Bajo esta mirada, el aumento del 23 % no causó las turbulencias que se advirtieron desde algunos sectores.

Los dolorosos

Otro es el análisis de María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi). Si bien reconoce que el incremento permitió mejorar significativamente los ingresos de los trabajadores y fortalecer su capacidad adquisitiva, advierte que también representó un aumento considerable de los costos laborales, especialmente para las micro y pequeñas empresas, que operan con menores márgenes de rentabilidad.

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“Los resultados económicos muestran que debemos analizar sus efectos con prudencia. En octubre, la inflación anual se ubicó en 6,30 %, mientras que la economía creció apenas 0,5 % en el tercer trimestre. Esto evidencia que, aunque hubo una mejora salarial, la economía continúa enfrentando dificultades para crecer de manera sostenida”, señala, y agrega que el verdadero éxito de una política salarial debe medirse no solamente por cuánto aumenta el ingreso de los trabajadores, sino por su capacidad de preservar y generar empleo formal, controlar la inflación y fortalecer el aparato productivo.

Para Oyola, si bien es cierto que en 2026 se sigue batallando con la inflación, adjudicar el protagonismo de esto al salario mínimo es equivocado, pues este ha sido un año con presiones importantes, como lo son el fenómeno de El Niño, el terremoto del 10 de agosto y el encarecimiento del petróleo.

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El líder sindical señala que el problema de fondo sigue siendo la indexación, es decir, todos los cobros que siguen atados al incremento del salario mínimo.

“Hay analistas que señalan que los rubros cuyos precios se ajustan con base en el salario mínimo o en la inflación rezagada representan cerca del 60 % de la inflación. La solución no es castigar al trabajador, sino desindexar del salario mínimo aquellas tarifas, multas y precios regulados que no tienen ninguna relación con el trabajo”, resalta.

El punto de Oyola, sobre las presiones extra que ha enfrentado la economía, es algo que ya habían advertido analistas y académicos cuando se anunció el aumento de 23 %: elevar esa variable muy por encima de la inflación le deja menos margen de maniobra a la economía (tanto a empresas como a trabajadores) para reaccionar ante choques externos, que por naturaleza no son previsibles.

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Y en materia de choques, ha habido varios muy importantes: la guerra en Irán desató un alza de precios para combustibles, derivados del petróleo e insumos agrícolas; la revaluación del peso (que ha sufrido una corrección por estos días) ha castigado severamente a los exportadores y El Niño va haciendo estragos en la producción y distribución de los alimentos.

Esta última canasta de gastos ha ido ganando protagonismo en las mediciones más recientes de la inflación, un aspecto que resulta preocupante porque afecta productos fundamentales y de consumo de todos los usuarios, pero que le pega especialmente a los renglones más vulnerables de la población.

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También está el análisis de Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien considera que las tasas de interés han sido un obstáculo en la lucha por preservar el poder adquisitivo de los trabajadores durante 2026. Según señala, en reiteradas ocasiones han pedido al Banco de la República que reduzca las tasas, una solicitud que el Emisor no ha acogido.

Pero echarle la culpa de la inflación a las tasas es un argumento que ha sido ampliamente debatido por académicos de todo tipo durante los varios enfrentamientos que el gobierno Petro tuvo con el Banco de la República.

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De hecho, la presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas, recuerda que según los propios informes de política monetaria del Banco, el aumento en el mínimo y las presiones fiscales han sido los principales motores de la inflación en lo corrido del año; con una participación creciente de El Niño.

Hay otro elemento que debe tenerse en cuenta: el impacto fiscal que tuvo el aumento del salario mínimo para el Estado, que también es uno de los principales empleadores del país. Según explica Eimmy Dayanne Lara Díaz, docente del programa de Administración de Empresas de Areandina, y con base en estimaciones del CARF, esta alza podría representar un mayor costo fiscal de al menos COP 5,3 billones en 2026 y de COP 8 billones anuales a partir de 2027. Esto se debe a que el Estado debe aumentar el gasto destinado al pago de pensiones y salarios, lo que reduce el margen fiscal disponible para atender otras necesidades públicas.

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En suma, aunque 2026 ha sido un año marcado por una inflación que se resiste a ceder y un crecimiento económico bajo (con cifras preocupantes en el tercer trimestre), hay indicadores que muestran un comportamiento favorable. El desempleo se ha mantenido en un solo dígito, la informalidad laboral, aunque sigue siendo alta, continúa disminuyendo y la creación de empresas mantiene una tendencia creciente. Entre enero y septiembre, el número de empresas creadas aumentó 4,3 % frente al mismo período de 2025, según el más reciente informe de tejido empresarial del Ministerio de Comercio.

Entonces, si bien no hubo una catástrofe económica, el escenario actual de la economía dista mucho de ser óptimo, con la inflación duplicando la meta del Banrep (y con perspectiva al alza) y presiones fiscales que no se habían visto sino en momentos de grandes crisis, como la pandemia.

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¿Qué se viene para esta nueva concertación?

Una de las preguntas que seguro estará en la mesa es si Colombia debería registrar otro aumento significativo en el salario mínimo para 2027, o si la apuesta tendría que ser más moderada.

Lo que dicen las centrales obreras es que, más allá de un determinado porcentaje, el parámetro rector a perseguir es el del salario mínimo vital, es decir, un ingreso que le permita a un hogar cubrir su costo de vida en aspectos básicos como vivienda, alimentación, educación, vestido y entretenimiento.

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El año pasado, las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaban que, para un hogar de cuatro integrantes, el salario mínimo vital debía rondar los COP 3 millones. El cálculo partía de que, en promedio, cada hogar cuenta con 1,5 personas asalariadas, por lo que el ingreso mínimo vital necesario por trabajador se estimaba en cerca de COP 2 millones.

Al quedar el salario mínimo en esa cifra (si se incluye el subsidio de transporte), el incremento para este año tendría como referencia el aumento de la inflación (lo que perdió ese hogar en poder adquisitivo en 2026), aunque esto es un supuesto, pues hay que esperar las cifras que presenten el DANE y las centrales obreras para dimensionar de cuánto sería la cifra que encajaría con un salario mínimo vital.

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Para la Andi, la concertación de este año debería atenerse a los criterios que se establecen en la normativa (productividad, IPC y PIB). Bajo esta interpretación de la ley, el concepto de salario mínimo vital lo introduce la OIT y no corresponde a la jurisprudencia nacional (aunque para las centrales obreras este sí tiene una base constitucional).

“Basarse en las cifras oficiales del DANE, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda sobre los factores establecidos en la Ley 278 de 1996, y ponderarlas, es el mecanismo para concertar el salario mínimo. Estos criterios deben ser el punto de partida y de llegada de la concertación”, detalla Mugas.

Para la presidenta de Acopi, el debate de este año no debería plantearse como una confrontación entre un salario digno y la sostenibilidad empresarial. “Colombia necesita avanzar hacia mejores ingresos para sus trabajadores, pero ese propósito debe construirse sobre bases económicas sostenibles”, puntualiza.

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Coincide en que el concepto de salario mínimo vital es importante, ya que busca garantizar que las personas puedan cubrir sus necesidades fundamentales, pero su aplicación debe considerar la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la capacidad de las empresas y las condiciones del mercado laboral.

“Un aumento salarial debe proteger el poder adquisitivo y procurar su mejoramiento progresivo, pero también debe evaluar los riesgos que incrementos elevados pueden representar para la contratación formal”, concluye.

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