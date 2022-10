Se espera movilización de 4 millones de vehículos en festivo del Día de la Raza

Las autoridades de tránsito esperan movilidad de crecido número de vehículos por las carreteras colombianas. Foto: Archivo

La Dirección de Tránsito y Transporte anunció que espera la movilización de un poco más de cuatro millones de vehículos (paso peaje) durante el puente festivo por el Día de la Raza.

El Gobierno viene adelantando una estrategia de movilización para garantizar la seguridad de los colombianos, y prevenir la ocurrencia de siniestros viales en todo el país, durante la semana de receso escolar, que culmina el próximo 17 de octubre con el puente festivo del Día de la Raza, dice el informe de prensa del ministerio de Transporte. Desde el 7 de octubre a la fecha han viajado más de 5.2 millones de vehículos (paso peaje).

“Desde el sector hemos venido trabajando en conjunto para garantizar una movilidad segura, que nos viene dando buenos resultados que nos obligan a trabajar arduamente estos días para mantener esta senda”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes.

Este fin de semana se reforzarán las acciones ante los informes del IDEAM y la Unidad de Gestión del Riesgo de incremento de lluvias en estos días, comentó el funcionario.

Reyes recordó varias recomendaciones para evitar problemas en las carreteras: no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos.

“A lo largo de estos días hemos estado acompañando a los viajeros con cerca de 5.600 hombres y mujeres en 110 puestos de control, para brindar seguridad, movilidad y prevención de la siniestralidad en toda la red vial nacional”, reseñó el subdirector de la Ditra, coronel Óscar Andrés Lamprea.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se ha venido trabajando en el seguimiento riguroso de las acciones de prevención que están implementando los 61 municipios en donde la siniestralidad vial se ha incrementado por encima de la tasa nacional, dice el comunicado del ministerio de Transporte.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANI) han dispuesto de personal con maquinaria amarilla, que está disponible para atender eventualidades en las vías nacionales al igual que servicios al usuario de grúa, carro taller y ambulancia, sostiene el informe.

La Superintendencia de Transporte indicó que las terminales terrestres del país se han movilizado 2.1 millones de pasajeros y se estima que durante este fin de semana de puente festivo se movilicen 1.403.773. En cuanto al modo aéreo, la Aeronáutica Civil estima que durante el puente festivo del Día de la Raza se movilicen por los aeropuertos 625.979 pasajeros, de los cuales 419.9897 corresponden a viajeros nacionales y 205.992 a internacionales. En Bogotá, se estima una movilización de 394.243 pasajeros, en Rionegro de 154.367, en Cartagena de 89.736, Cali de 84.327, Santa Marta de 47.244, San Andrés de 34.848 y Barranquilla de 35.471.

Las autoridades de transporte recordaron que durante estos días habrá restricción para los vehículos de carga con el ánimo de brindar una mayor movilidad por los diversos corredores viales.

La restricción comenzó el viernes a las 3 de la tarde y se extenderá hasta las 11 de la noche; el sábado será desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el domingo entre las 4 y las 11 de la noche y el lunes la restricción se iniciará a las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.