El Ministerio de Transporte expidió la Resolución No. 20263040038685, mediante la cual se deja en firme la expedición gratuita de la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO) para los taxis en las zonas afectadas por el terremoto y que fueron establecidas en el Decreto de emergencia 1424 del 17 de septiembre de 2026.

Después del terremoto del 10 de agosto se han conocido una seri de medidas que generan excepciones o establecen ayudas para favorecer a la población afectada por la emergencia. Este es el caso también de los viajes en taxi.

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Se mantiene el control de viajes en taxi en zonas afectadas por el terremoto, sin cobro

Solo en los municipios que sufrieron afectaciones por el terremoto se mantendrá temporalmente la exigencia de la PUVO, pero sin costo para los transportadores y sin limitación en el número de recorridos.

En estos territorios, la planilla permitirá al Ministerio de Transporte mantener un mecanismo de seguimiento y control sobre la movilidad, mientras se atiende la situación de desastre.

La medida tendrá una vigencia máxima de seis meses y podrá finalizar antes si desaparecen las condiciones que dieron lugar a su aplicación, como lo establece el documento.

En los demás departamentos del país se mantiene plenamente vigente el artículo 4 del Decreto 1001 de 2026, por lo cual se podrá prestar el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos tipo taxi entre municipios contiguos sin la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional.

La medida busca facilitar la movilidad de los usuarios y simplificar la operación del servicio para los transportadores, eliminando un trámite que hasta ahora era exigido para este tipo de desplazamientos.

Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar en la eliminación de trámites para facilitar la prestación del servicio de transporte y la movilidad de los ciudadanos, beneficiando a transportadores y usuarios, y permitiendo un acceso más ágil al servicio.

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