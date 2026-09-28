La alerta responde a mantenimientos programados en dos de estas hidroeléctricas, la del Guavio (a cargo de Enel) y la de Chivor (que depende de AES Colombia). En suma, de cara a la sequía que implica el fenómeno de El Niño, no disponer de estas dos centrales se traducía en un…

Hacia finales de agosto, XM advirtió que podrían presentarse racionamientos de energía en la región oriental de Colombia. En esta área operan empresas como Codensa (Enel), la Electrificadora del Huila, la Empresa de Energía de Arauca y la Empresa de Energía de Boyacá.

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Se mueven los mantenimientos de El Guavio para reforzar el sistema eléctrico ante El Niño

La alerta responde a mantenimientos programados en dos de estas hidroeléctricas, la del Guavio (a cargo de Enel) y la de Chivor (que depende de AES Colombia). En suma, de cara a la sequía que implica el fenómeno de El Niño, no disponer de estas dos centrales se traducía en un considerable riesgo de apagones.

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Recientemente se conoció que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con Enel y AES alcanzaron un acuerdo para evitar esta simultaneidad. Con esto se logra una mayor disponibilidad de estos activos durante los meses de mayor exigencia del Sistema Interconectado Nacional.

Este plan, detalla la cartera, se enmarca en el Plan Energía Ya, el cual es una hoja de ruta impulsada por la ministra María Nohemí Arboleda, que tiene como objetivo anticipar riesgos, coordinar decisiones y proteger la confiabilidad del servicio.

“La reprogramación del mantenimiento de El Guavio es voluntaria, excepcional y limitada al periodo de mayor criticidad previsto. Ambos mantenimientos fueron programados con años de anticipación y son fundamentales para la seguridad, integridad y confiabilidad de las Centrales. Modificar sus cronogramas exige reorganizar contratistas y proveedores, ajustar la logística de equipos y repuestos, fortalecer el monitoreo de las plantas y gestionar costos y riesgos adicionales”, detalló la cartera.

Como también lo explicó la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo, este acuerdo alcanzado es el resultado de semanas de diálogo técnico y constructivo. Para ella, esto se constituye en un ejemplo de cómo el Gobierno y el sector empresarial pueden trabajar de forma coordinada para poner en el frente el interés del país.

El ministerio subrayó que continuará el seguimiento técnico a la disponibilidad de las centrales y a las condiciones del Sistema Interconectado Nacional durante el periodo de mayor exigencia, teniendo en cuenta que la preparación para este desafío no recae en un solo actor, sino que demanda este tipo de trabajos en equipo.

“Desde el Ministerio de Minas y Energía valoramos y reconocemos el esfuerzo de las empresas generadoras para fortalecer la confiabilidad energética del país. Este acuerdo demuestra que, cuando trabajamos unidos, sí es posible convertir una alerta en una decisión concreta para proteger la energía de los colombianos. Eso es la Patria Milagro: un Gobierno que convoca, un sector que responde y todos trabajando del mismo lado, el lado de Colombia”, concluyó la ministra.

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