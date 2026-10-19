¿Se puede hacer una sucesión de un solo bien o por partes?  Así funciona

No conviene dejar bienes por fuera a propósito, ya que hacerlo por partes sale más costoso. Foto: Pexels

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Una sucesión de bienes, también conocida como herencia, es el trámite legal mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones de una persona que fallece pasan a sus herederos.

Muchos se preguntan si se puede hacer una sucesión de un solo o bien o por partes. La respuesta corta es, sí.

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Según lo explicado por Pedro Javier Villamizar, quien es el director del programa de Derecho de la Universidad San Buenaventura, es posible hacer la sucesión de un bien aunque el fallecido haya dejado varios.

En ese caso, los bienes que quedan por fuera se…