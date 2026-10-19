¿Se puede hacer una sucesión de un solo bien o por partes?  Así funciona

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Una sucesión de bienes, también conocida como herencia, es el trámite legal mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones de una persona que fallece pasan a sus herederos.
Muchos se preguntan si se puede hacer una sucesión de un solo o bien o por partes. La respuesta corta es, sí.
Según lo explicado por Pedro Javier Villamizar, quien es el director del programa de Derecho de la Universidad San Buenaventura, es posible hacer la sucesión de un bien aunque el fallecido haya dejado varios.
En ese caso, los bienes que quedan por fuera se reparten después mediante una partición adicional, conforme al artículo 518 del Código General del Proceso o al numeral 8 del artículo 3 del decreto 902 de 1988 si fue por notaría.
Según el portal Gerencie, las sucesiones parciales suelen darse cuando: hay una urgencia de vender un bien; el bien tiene un problema que demora el trámite; los herederos no conocían la existencia de ese bien; uno de los herederos oculta un bien que tiene en su poder para quedarse con él.
Villamizar resalta que no conviene dejar bienes por fuera a propósito, ya que hacerlo por partes sale más costoso, pues hay que pagar cada uno de los trámites que hacen alusión a la herencia.
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