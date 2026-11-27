El sistema de energía, sin embargo, sigue en alerta hasta que se recuperen los circuitos afectados por los eventos recientes en la infraestructura eléctrica. Con menos…

Tres días después del apagón que afectó a cinco departamentos del suroccidente del país, XM informó este viernes que ya se logró atender la demanda de energía en Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y el sur de Huila. El operador del Sistema Interconectado Nacional explicó que esto ocurrió tras la puesta en servicio de uno de los circuitos que llevan la energía a esa zona del país.

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Se restablece la energía en el suroccidente del país tras el apagón de esta semana

El sistema de energía, sin embargo, sigue en alerta hasta que se recuperen los circuitos afectados por los eventos recientes en la infraestructura eléctrica. Con menos circuitos disponibles, según XM, es posible que se presenten nuevas interrupciones.

El apagón del martes

El apagón se registró en la noche del martes 24 de noviembre, por un evento en la red de transmisión, según XM. Como lo informó este diario, el origen fue un atentado contra el sistema eléctrico, el más reciente de una serie de ataques contra la infraestructura energética del país. El jueves, el operador todavía reportaba que persistían afectaciones en la atención de la demanda en esos departamentos.

XM explica que la energía que llega al suroccidente viaja por un número determinado de rutas conectadas entre sí. Si una falla, la energía debe redirigirse por otras que no tienen capacidad para atender toda la demanda.

Y es que el apagón del martes cayó sobre un sistema que ya venía afectado. Según XM, antes del evento la red ya operaba con menos capacidad por los ataques ocurridos la semana anterior, y la atención de la demanda en la zona estaba limitada.

Un atentado del 15 de noviembre contra la infraestructura de transmisión en El Pital, Huila, ya había reducido la capacidad de transporte de energía hacia Caquetá. A ese hecho se suman un atentado contra la central hidroeléctrica Amaime, en Palmira, Valle del Cauca, y un intento de atentado contra un propanoducto en Caparrapí, Cundinamarca, que frustró el Ejército Nacional.

Los gremios del sector energético rechazaron los atentados. "Estos ataques afectan directamente a los ciudadanos. Cada interrupción del suministro altera la vida cotidiana de las familias, limita la actividad de los comercios y dificulta la prestación de servicios esenciales", dice el comunicado conjunto.

Le pidieron al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales reforzar, en coordinación con la Fuerza Pública, la protección de la infraestructura eléctrica y de gas, y del personal que opera las redes.

También pusieron el episodio en el contexto de El Niño. El IDEAM ha reportado lluvias por debajo de lo esperado, algo que puede reducir el agua disponible para generar energía en las hidroeléctricas. "En este escenario, proteger la infraestructura eléctrica y de gas es indispensable para mantener disponibles los recursos de generación y transporte que requiere el sistema y garantizar la continuidad del servicio a los usuarios", expresó el sector en conjunto.

Sin fecha de normalización

El comunicado de este viernes no dice cuándo se recuperarán los circuitos afectados. El jueves, XM había señalado que, dado el estado de la red, no era posible establecer un momento exacto de normalización, porque depende de lo que puedan hacer los agentes afectados para recuperar y poner en servicio la infraestructura.a

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