¿Seguirá tan bajo el dólar? Esto proyectan los analistas para el cierre de 2025

El dólar ronda los COP 3.700, su nivel más bajo en más de tres años.

Para algunos, tener el billete verde a ese precio es un alivio al cotizar viajes y deudas en moneda extranjera un poco más baratos; para exportadores y empresas que reciben ingresos en dólares, en cambio, es una señal de alerta porque reciben menos pesos por cada divisa, y para muchos otros la inquietud es si esta ventana de una tasa de cambio favorable se va a cerrar pronto.

Cómo leer el dólar en Colombia

En los últimos días, la tasa representativa del mercado (TRM) -la referencia fijada por la Superintendencia Financiera que se usa para muchas operaciones financieras y contratos- se ha ubicado cerca de los COP 3.720, muy lejos de los más de COP 5.000 que alcanzó la divisa en noviembre de 2022.

Ahora bien, en el último año, la TRM ha bajado alrededor de COP 760, lo que refleja una apreciación importante del peso colombiano frente al dólar.

En el mercado cambiario, donde todos los días entre semana bancos e intermediarios negocian divisas, la trama es parecida: el pasado viernes 14 de noviembre, se llegó a los COP 3.757 por dólar.

De acuerdo con Michael Smith Ortegón, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, en la última semana el dólar se mantuvo “estable, moviéndose aproximadamente entre COP 3.707 y COP 3.780″.

Por otro lado, al 17 de noviembre, el promedio de compra del dólar en casas de cambio está alrededor de COP 3.723, mientras que el promedio de venta ronda los COP 3.920.

Ahí aparece una brecha frente a lo que marcan la TRM y la cotización en el mercado cambiario: aunque el dólar sí ha caído, cuando una persona va a comprar dólares en efectivo lo más probable es que los encuentre más cerca de COP 3.900 que de los COP 3.700 que se ven en los titulares por estos días, teniendo en cuenta que las casas de cambio se mueven con su propia dinámica de oferta y demanda y muchas veces reaccionan con rezago frente a lo que pasa en el mercado cambiario o a la TRM.

Así las cosas, según dónde se mire, el dólar puede parecer más alto o más bajo. Pero hay un punto en común: en todos los frentes el billete verde luce claramente más barato que en los últimos años.

Y eso abre la pregunta central de esta historia: ¿qué tan probable es que siga así y qué están viendo los analistas para los próximos meses?

Qué viene para el dólar

Las respuestas de bancos, encuestas y académicos apuntan a un mismo mensaje: el dólar está más bajo de lo usual y que, con el paso de las últimas semanas de 2025, tendería a ubicarse de nuevo en un rango entre COP 3.800-4.000.

Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, señala que la reciente apreciación del peso colombiano responde, “en primer lugar, al escenario internacional tras la finalización del cierre de gobierno en Estados Unidos; en segundo, a las operaciones del Ministerio de Hacienda, que ha mantenido una dinámica de venta de dólares por USD 4.100 millones en lo corrido del año”.

Monzón añade que el mercado empieza a incorporar “las expectativas de una tasa de interés más alta en Colombia, en línea con la expectativa sobre el salario mínimo de 2026”.

En ese contexto, explica la experta de Itaú Colombia, las proyecciones de tasas elevadas por un periodo prolongado, e incluso la posibilidad de un aumento, “refuerzan la apreciación del peso, que alcanza un descenso del 15 % en lo corrido del año”, indica.

Con ese telón de fondo, Itaú Colombia traza este mapa para el tipo de cambio:

Para la tercera semana de noviembre , un rango entre COP 3.740 y COP 3.780

Para el cierre de noviembre, un dólar que podría acercarse a los COP 3.800, si se modera el flujo de venta de dólares por parte del Ministerio de Hacienda.

La lectura de Michael Smith Ortegón va en la misma dirección. El académico advierte que, aunque el peso venía fortaleciéndose por las ventas de dólares del Gobierno, “estas intervenciones parecen estar llegando a su fin, lo que podría debilitar su tendencia apreciativa”.

Por eso considera que, para la próxima semana, es probable “una ligera subida del dólar hacia el rango de COP 3.800-3.820, salvo que surjan factores positivos para Colombia que estabilicen nuevamente la tasa”.

Además, el mercado llega a una semana en la que dos datos pueden mover de nuevo el ánimo de los inversionistas:

Los resultados financieros de Nvidia , este miércoles 19 de noviembre, que funcionan como un termómetro de las apuestas ligadas a la inteligencia artificial y del apetito por riesgo en las bolsas.

El dato mensual de empleo de Estados Unidos, que ayuda a definir si la Reserva Federal puede seguir recortando tasas o si, por el contrario, debe ser más cauta.

Si estos informes llevan a pensar en menos recortes de tasas por parte de la Fed o en un entorno financiero más incierto, el dólar global podría ganar algo de fuerza y eso también se reflejaría en monedas como el peso colombiano. Si el mensaje va en sentido contrario, el contexto seguiría favoreciendo a las divisas de mercados emergentes.

El dólar al cierre de 2025

Cuando se amplía el horizonte más allá de las próximas semanas, las expectativas se organizan en torno a un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

En su análisis, Monzón señala que unas tasas de interés promedio más altas llevan a Itaú a considerar “una tasa de cambio COP 3.900 por USD para este y el próximo año”.

A esto se suman las encuestas y proyecciones de otros actores del mercado:

La Encuesta de Expectativas del Banco de la República recoge que los analistas consultados esperan una TRM alrededor de COP 4.000 al cierre de 2025, y una tasa en la franja de COP 4.000– COP 4.100 para 2026 y 2027.

El Banco de Bogotá proyecta una TRM promedio de COP 3.917 para noviembre y de COP 4.100 para diciembre de 2025.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo también apunta en esa dirección: para diciembre de 2025, los analistas prevén una tasa de cambio cercana a COP 4.000, ligeramente por debajo del pronóstico del mes anterior (alrededor de COP 4.030).

La mirada del Banco de la República

En sus últimos análisis, el Banco de la República ha reconocido que la apreciación del peso ayuda a contener las presiones inflacionarias externas, porque abarata los bienes y servicios que Colombia importa. Un dólar más bajo se traduce, por ejemplo, en menores costos en insumos o productos que llegan del exterior.

Sin embargo, la Junta Directiva también ha insistido en que la tasa de cambio es una de las variables más volátiles de la economía y que “el comportamiento futuro de la tasa de cambio es bastante incierto”. En sus minutas, el Emisor ha señalado que sería “muy riesgoso” confiar en que un dólar barato sea un mecanismo suficiente y estable para llevar la inflación a la meta del 3 %.

El Banco central subraya, además, que buena parte de la revaluación reciente ha estado asociada a flujos de capital de portafolio vinculados al Gobierno (como las operaciones de deuda y la entrada de recursos externos) y no tanto a un aumento de la inversión extranjera directa, que se ha mostrado más débil.

Por eso insiste en que, más allá del alivio que hoy implica una tasa de cambio baja, sigue siendo clave la consolidación de las finanzas públicas y mantener una política monetaria prudente.

Así las cosas, el peso colombiano vive un momento de fortaleza y el dólar luce inusualmente bajo frente a la foto de los últimos años. Pero el panorama que trazan los analistas es más bien de cautela. Por ahora, estamos lejos de los picos de 2022, pero también por encima de los mínimos que hoy llaman la atención de hogares, empresas y mercados.

