Seis centros de pensamiento se aliaron para definir hoja de ruta para Colombia 2026-2030

Este jueves 6 de noviembre, se hizo el lanzamiento oficial del proyecto “Colombia Progresa 2630”. Esta iniciativa se creó con el objetivo de entregarle al próximo Gobierno una hoja de ruta concreta y posible para enfrentar los retos económicos y sociales que pueda surgir en Colombia entre 2026 y 2030 y se viene construyendo con varios centros de pensamiento del país.

Entre lo más relevante, “Colombia Progresa 2630″ propone reformas normativas y regulatorias que impulsen la economía, mejoren el clima de inversión, generen empleo formal de calidad y fomenten un crecimiento más inclusivo, según el comunicado oficial del proyecto compartido por ANIF.

¿Quiénes hacen parte del proyecto?

La alianza está conformada por seis organizaciones: el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el Centro de Pensamiento Económico ANIF, el Consejo Privado de Competitividad (CPC), la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y el centro Así Vamos en Salud.

Temas principales del proyecto

El proyecto se divide en seis capítulos temáticos: salud, competitividad, seguridad, energía, inclusión financiera y sector agrícola, en los que se vienen desarrollando diagnósticos técnicos y recomendaciones de política pública por parte de las organizaciones, que ya cuentan con un tema asignado de manera individual.

Si bien, hasta noviembre se hizo el lanzamiento, la iniciativa inició en febrero de 2025 y “ha incluido mesas técnicas con expertos, elaboración de diagnósticos especializados y revisión cruzada entre los centros para asegurar consensos y solidez técnica”, explica el comunicado.

¿Cuándo estará listo?

Actualmente se encuentra en etapa de socialización, y se espera que la hoja de ruta sea conocida y discutida entre candidatos presidenciales, candidatos al Congreso y diversos sectores de la sociedad civil. La entrega final de este documento está prevista para el inicio del nuevo Gobierno, cuando también será entregada al Congreso de la República.

“Con Colombia Progresa 2630, los centros de pensamiento ponen su conocimiento al servicio del país en un plan riguroso y con propuestas concretas. La iniciativa busca convertir la evidencia técnica en soluciones viables que impulsen el crecimiento, fortalezcan la confianza en las instituciones y generen nuevas oportunidades de desarrollo”, concluye el documento.

