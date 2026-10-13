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Sequías e incendios por El Niño: cómo los seguros pueden mitigar su impacto

En entrevista con El Espectador, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, explica la importancia de los seguros paramétricos y contra incendios para mitigar el impacto de fenómenos climáticos como El Niño.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
Sequía afecta cultivos y fuentes de agua en zonas rurales de Atlántico
Los seguros paramétricos protegen a los agricultores ante sequías e inundaciones.
Foto: EFE - HOTLI SIMANJUNTAK

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En 2026, el sector asegurador ha sido clave para Colombia. Muestra de ello es el papel que ha jugado en medio de la crisis causada por el terremoto. Según los datos más recientes de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), las aseguradoras han recibido más de 92.300 reclamaciones, cuyo valor asegurado asciende a COP 5,75 billones, de los cuales ya se han realizado pagos por COP 401.000 millones.

Estos no son subsidios, donaciones ni ayudas humanitarias. Es la maquinaria de los seguros funcionando. Es el derecho que tienen…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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