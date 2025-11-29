Si gana el salario mínimo en 2025 esto recibirá de prima en diciembre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Se acerca la prima de fin de año. Todos los trabajadores formales en Colombia recibirán este beneficio a más tardar el próximo 20 de diciembre.

Si quiere calcular su prima para saber con cuánto cuenta para comprar los regalos de Navidad, pagar esa deuda pendiente o invertir, tenga en cuenta que el beneficio corresponde a la mitad de su salario base.

Como explica Michael Smith Ortegón Salazar, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo establece que al trabajador se le debe pagar la prima de servicios, que corresponde a 30 días de salario por año, dividida en dos pagos: la mitad a más tardar el 30 de junio y la otra mitad antes del 20 de diciembre. “Se calcula sobre salario base, no se tienen en cuenta bonificaciones y otras novedades”, dijo.

Puede usar esta fórmula para calcular la prima: salario multiplicado por los días laborados (si trabajó todo el semestre, serían 180), dividido en 360 días (el año laboral se asume en 360 días, no en 365 días).

Si usted gana el mínimo, su salario base son COP 1.623.500 (COP 1.423.500 de salario, más el subsidio de transporte, COP 200.000). Por lo tanto, si trabajó todo el semestre recibirá la mitad, es decir, COP 811.750.

Si solo trabajó tres meses, por ejemplo, puede calcularlo así:

Paso 1: 1.623.500 (salario) x 90 (días laborados)= 146.115.000

Paso 2: 146.115.000/360= 405.875

Resultado: si gana el mínimo y solo trabajó tres meses le pagarán COP 405.875.

¿Quiénes no reciben prima en diciembre?

Las personas con contrato por prestación de servicios y los trabajadores informales no reciben prima.

En octubre de 2025, la proporción de población ocupada informal en Colombia se ubicó en 56,1 %.

