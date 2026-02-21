Simulacros gratis para las pruebas de CNSC 2026: así puede hacerlos

Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia, el acceso a la carrera administrativa no es discrecional. El artículo 125 de la Constitución establece que los cargos públicos, salvo excepciones legales, deben proveerse mediante concurso de méritos. Esa regla convierte a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en una puerta de entrada obligatoria para miles de aspirantes que buscan estabilidad laboral en entidades como la DIAN, INPEC, ministerios y superintendencias.

El 2026 arrancó con concursos en marcha y cronogramas definidos, ya en su mayoría cerrados; sin embargo, a lo largo del año las vacantes se acumulan y estudiar para el concurso siempre será la mejor opción. Para quien quiere participar, el examen es el filtro decisivo. Allí se concentra la competencia real y, en muchos casos, la ansiedad.

Según el Decreto 1083 de 2015, el proceso tiene cinco fases: convocatoria, reclutamiento, aplicación de pruebas, lista de elegibles y período de prueba. La etapa crítica es la de evaluación.

Las pruebas principales se dividen en tres bloques:

Primero, las competencias funcionales básicas y específicas: son eliminatorias. Evalúan conocimientos sobre Constitución, administración pública, régimen del servicio público, atención al ciudadano, sistemas de gestión, herramientas ofimáticas y redacción. En las específicas, el contenido depende del Manual de Funciones del cargo. Si no se alcanza el puntaje mínimo, el proceso termina ahí.

Segundo, las competencias comportamentales: miden habilidades y conductas asociadas al desempeño laboral. No eliminan, pero sí inciden en la posición dentro de la lista.

Y tercero, la valoración de antecedentes: revisa formación y experiencia adicionales a las exigidas en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) publicada en el SIMO (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad). También suma puntos en la clasificación final.

Las pruebas suelen realizarse en una sola jornada, con una duración aproximada de cuatro horas. El margen de error es estrecho: unas pocas respuestas pueden cambiar la ubicación en la lista de elegibles.

El papel de los simulacros gratuitos

En este escenario, la práctica deja de ser un complemento y se convierte en estrategia. Los simulacros reproducen condiciones reales de examen: tiempo limitado, estructura de preguntas y nivel de dificultad. El objetivo no es memorizar respuestas, sino entrenar la gestión del tiempo y familiarizarse con la lógica de evaluación.

Una de las herramientas al alcance de los ciudadanos es la página de simulacros. Allí podrá realizar los exámenes de las competencias básicas, comportamentales y funcionales que requiere.

Otra opción es el Grupo Geard, una empresa dedicada a la formación virtual para concursos públicos, que ofrece simulacros gratuitos enfocados en convocatorias de la CNSC. Se trata de una oferta privada de apoyo académico, no de material oficial de la CNSC.

Ahora, una salvedad: la responsabilidad final de verificación y estudio recae en el aspirante. Ningún simulacro garantiza un resultado; sí puede mejorar la preparación.

Lo que debe tener claro quien aspira en 2026

Con concursos activos y otros en preparación, el calendario empieza a contar desde enero. La recomendación práctica es doble:

Revisar con frecuencia el portal oficial de la CNSC y el SIMO para confirmar fechas, requisitos y documentos exigidos.

Prepararse con anticipación, especialmente en las pruebas eliminatorias, donde el desconocimiento normativo o conceptual suele marcar la diferencia.

El examen no evalúa intuición. Evalúa dominio técnico y comprensión del funcionamiento del Estado. Eso implica estudiar Constitución, estructura administrativa, régimen disciplinario y contenidos específicos del cargo al que se aspira.

Dónde consultar fechas y convocatorias

Toda la información sobre concursos de la CNSC se publica únicamente en el Portal de Convocatorias de la entidad y la plataforma SIMO, también de la CNSC, donde se realizan las inscripciones.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.