Zonas francas: el superávit se estrecha mientras cambian los destinos del comercio

Las zonas francas, esquemas especiales que permiten importar insumos sin pagar aranceles para transformarlos y reexportarlos, han sido presentadas durante años como un motor exportador.

En 2025, sin embargo, su balanza comercial continuó su giro. Según el más reciente informe del DANE, diciembre cerró con un superávit de apenas USD 16,8 millones FOB, muy por debajo de los USD 81,5 millones del mismo mes de 2024.

En el acumulado enero–diciembre, el superávit fue de USD 330 millones, lejos de los USD 1.367 millones registrados el año anterior y de los 1.671,8 millones FOB de 2019.

El superávit ha sufrido una reducción drástica, tanto en números como en su composición de exportaciones como importaciones.

En diciembre, las exportaciones desde las zonas francas sumaron USD 215,3 millones, una caída de 5 % frente a diciembre de 2024. El descenso se explicó sobre todo por el desempeño de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE), que retrocedieron 39% y restaron 18,5 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, las Zonas Francas Permanentes (ZFP) crecieron 25,6 % y amortiguaron parcialmente la caída.

Zonas francas clave:

La ZFP de Santa Marta registró un salto de 265,9 % en diciembre.

La ZFP Tayrona S.A. creció 135,6 % en el acumulado anual.

En el extremo opuesto, la ZFP Palmaseca cayó 89,1 % en el año.

La ZFP de Cúcuta retrocedió 82,9 %.

Por tipo de operación, la contracción mensual se concentró en las salidas al resto del mundo de bienes procesados por usuarios industriales, es decir, en el corazón productivo del régimen franco.

Y por destinos, el desplome hacia Puerto Rico (-87,4%), Panamá (-91,1%) e India (-96,7%) fue determinante. A la vez, México e Italia mostraron expansiones de tres dígitos que evitaron un retroceso mayor.

Del lado de las importaciones, el contraste es fuerte. En diciembre crecieron 35 %, hasta USD 207,4 millones CIF. El impulso vino, otra vez, de las ZFPE (81,4 % de crecimiento), y en términos de origen, el aumento de compras a Estados Unidos (+93,2 %) explicó más de la totalidad del alza mensual.

Menos excedente y mayor dependencia de insumos externos

En el acumulado 2025, las exportaciones cayeron 14,4 %. La reducción hacia India (-95 %), Estados Unidos (-10,8 %) y Puerto Rico (-31,6 %) fue clave.

Mientras tanto, las importaciones crecieron 31,9 %, impulsadas por mayores compras a Estados Unidos (+54,1 %), India (+78,3 %) y China (+25,4 %).

El resultado fue un superávit anual de USD 330 millones, una cuarta parte del registrado en 2024.

El deterioro del superávit no implica un colapso exportador, pero sí revela una tensión en zonas “especiales” que, como se explicó, pueden realizar compras sin pago de aranceles. Las zonas francas están importando más insumos, maquinaria y bienes intermedios, mientras enfrentan menor dinamismo en algunos de sus mercados tradicionales.

Por países, el mayor superávit se dio con Puerto Rico (USD 235,6 millones) y Ecuador (USD 162,1 millones), mientras que los déficits más profundos fueron con China (USD 376,2 millones) e India (USD 267,9 millones).

¿Valen la pena las zonas francas? Por ahora siguen siendo superavitarias, pero el colchón se adelgaza. Diciembre mostró un cierre ajustado y el año confirmó una reducción significativa. La balanza depende cada vez más de un equilibrio delicado entre insumos importados y mercados externos inestables.

