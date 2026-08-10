Tras la emergencia del terremoto, así está el suministro de energía en Colombia

Imagen de referencia. Foto: EFE - ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes también dejó interrupciones en el servicio de energía. En las primeras horas, cerca del 18 % de la demanda eléctrica del país no estaba siendo atendida, según XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La afectación se concentró principalmente en el suroccidente, debido a problemas asociados con algunos activos de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y los Sistemas de Distribución Local (SDL), con impacto en Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

El Ministerio de Minas y Energía comenzó a revisar el estado de la infraestructura después del movimiento. “Estamos verificando el estado de la infraestructura eléctrica, evaluando las alternativas para restablecer el servicio de forma segura, priorizando la protección de las personas”, señaló la ministra María Noemí Arboleda.

Siga el en vivo: Terremoto en Colombia hoy EN VIVO: desastre nacional y más de 70 muertos en todo el país

La demanda ya recuperó el 99 %

La situación mejoró durante la mañana. XM informó que la demanda del Sistema Interconectado Nacional ya estaba en el 99 % del nivel que registraba antes del sismo.

“En coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del Mercado, se adelantan las maniobras necesarias para lograr una recuperación segura y confiable”, señaló XM.

El operador aseguró que continuará haciendo seguimiento técnico a la situación y coordinando las acciones necesarias para mantener la confiabilidad del sistema.

¿Dónde sigue sin haber servicio?

El caso del Chocó muestra que la recuperación nacional no significa que la luz haya regresado a todos los municipios.

DISPAC, empresa encargada de prestar el servicio en buena parte del departamento, informó que el sismo causó daños en su infraestructura eléctrica y dejó sin servicio a Quibdó y otros 16 municipios del departamento que son atendidos por la empresa.

Los equipos técnicos y operativos de DISPAC están revisando las redes de transmisión y distribución para determinar qué daños produjo el movimiento y definir las labores necesarias para recuperar el suministro.

La empresa activó un plan de contingencia, pero todavía no entregó una hora estimada para el regreso del servicio.

En Caldas y Risaralda también permanecen afectaciones. EPM informó que sus instalaciones de generación, acueducto y distribución de gas fueron revisadas y se encuentran en buenas condiciones.

La inspección incluyó Hidroituango, central que, según EPM, responde por alrededor del 10 % de la demanda nacional de electricidad.

“Por el momento, solo se tienen reportes de afectaciones del servicio de energía en sectores de los departamentos de Caldas y Risaralda, que actualmente son atendidas por técnicos”, informó la compañía.

La generación térmica, estable

En el frente de generación térmica tampoco se reportan afectaciones. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), confirmó que las plantas térmicas operan con normalidad.

“La generación térmica, particularmente en el Valle, Termocali y Termovalle, no tiene afectaciones. Sus operarios y familias están bien. Seguimos generando sin inconvenientes”, dijo Castañeda.

Por los reportes conocidos hasta ahora, el sismo no ha provocado una interrupción generalizada de la generación eléctrica. Las principales afectaciones están relacionadas con redes de transmisión y distribución en algunas zonas del país.

El sismo también afectó infraestructura de transporte

El movimiento ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Además de los cortes de energía, el sismo provocó derrumbes y desprendimientos de material en varias carreteras. Invías reportó cierres totales en corredores como Cali-Loboguerrero y Manizales-Fresno, mientras que otros tramos permanecen con paso restringido mientras se retira material y se revisan los taludes.

Recomendado: Sismo de 7,4 deja cierres en vías y aeropuertos: así está la infraestructura

La Aeronáutica Civil, por su parte, suspendió temporalmente las operaciones en siete aeropuertos: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali. Las terminales están siendo inspeccionadas antes de autorizar nuevamente los vuelos.

La infraestructura de transporte y el sistema eléctrico continúan bajo revisión mientras las autoridades y los operadores atienden las zonas afectadas.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.