Situación de Canacol complica el panorama del gas: ¿qué implica para los usuarios?

Imagen de referencia. Foto: EFE - NEIL HALL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La situación de Canacol Energy mantiene en alerta al sector del gas en Colombia en pleno fenómeno de El Niño.

En junio, la Corte de Alberta, Canadá, avaló la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente sus contratos de suministro y transporte de gas natural en Colombia. Esta petición se hizo en el marco del proceso de reestructuración por insolvencia que inició la empresa en 2025. La decisión está sujeta al reconocimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades, que definirá si el fallo se adopta o no en Colombia.

Canacol, que abastece parte de la demanda de siete departamentos de la región Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, sostiene que no cuenta con la capacidad de producción necesaria para cumplir las obligaciones de entrega pactadas: mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios, pero su producción es muy inferior (en abril de este año fue de 75 millones de pies cúbicos diarios). Para la Corte de Alberta, no llevar a cabo la reestructuración implica un mayor riesgo para el suministro de gas en Colombia. Sin embargo, gremios, empresas y analistas en el país han advertido que la terminación de los contratos tendría serias consecuencias.

El director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, Germán Orlando León, advirtió en un documento las consecuencias de la terminación de 15 contratos de gas sin un tiempo de transición razonable.

El documento, que dio a conocer Blu Radio, muestra las preocupaciones de la cartera. León aseguró que la terminación de contratos generaría consecuencias sociales, económicas y de orden público. “El eventual desabastecimiento generalizado de la población, aunado al incremento desproporcionado de los costos asociados a la prestación del servicio público domiciliario, tiene la potencialidad de afectar gravemente las condiciones mínimas de acceso de los usuarios, generando escenarios de inconformidad social generalizada”, dijo en el documento.

La situación, advirtió el director, podría generar manifestaciones masivas, alteraciones al orden público y bloqueos que podrían comprometer la continuidad de las actividades productivas, comerciales y logísticas.

De acuerdo con cifras que ha entregado la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), la terminación de los contratos podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, generando impactos directos sobre los hogares, la industria y la generación térmica.

Las tarifas podrían aumentar de forma brusca y, en el peor de los casos, habría racionamiento. El documento de la cartera de Minas y Energía advierte que la situación es más crítica en pleno fenómeno de El Niño a tal punto que incluso aumenta el riesgo de racionamiento eléctrico.

Como explicó a El Espectador Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector, la situación es más grave ante la estrechez actual en el mercado del gas, especialmente con la llegada del fenómeno de El Niño. En épocas normales, cerca del 60 % de la energía en Colombia se genera con hidroeléctricas, pero en una sequía es necesario prender las plantas térmicas como respaldo.

Colombia importa gas natural desde 2016 para respaldar las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesitan fuentes externas para abastecer la demanda de comercios, industrias y vehículos. En este momento, cerca del 30 % de lo que consume el país es importado. El sector tiene poco margen de maniobra, al menos hasta que entren los nuevos proyectos de regasificación.

La situación de Canacol ya está generando consecuencias. A principios de agosto, Cerro Matoso informó que su operación se reducía en 50 % de manera indefinida por la restricción continua del gas de Canacol: para esa fecha, la empresa estimaba que le estaban entregando menos de una cuarta parte del volumen contratado con ese proveedor.

Canacol le venía suministrando a Cerro Matoso el 82 % del gas natural que necesita para operar, pero la productora ha venido reduciendo las entregas contempladas en el contrato. El gas es un insumo vital para la producción de ferroníquel, de ahí que Cerro Matoso sostiene que, sin un suministro confiable de este hidrocarburo, tendría que detener su operación y apagar sus dos hornos.

En contexto: Cerro Matoso ya detuvo una línea de producción y advierte que recorte podría ser indefinido

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata, garanticen el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano y eviten la omisión en la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de las más de 50.000 personas que se benefician directa e indirectamente de nuestra operación”, dijo en ese momento Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.