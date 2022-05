Sociedad de mercadería Justo & Bueno pide proceso de liquidación

La no participación del fondo asiático JF Capital International Limited precipitó la decisión. Foto: Cortesía

Tras no conseguir la participación de un inversionista confiable que le permitiera salir de la crisis financiera que afronta desde hace cerca de un par de años, la noche del pasado 10 de mayo Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno) radicó a través de su apoderado especial una solicitud de apertura del proceso de liquidación judicial de la firma ante la Superintendencia de Sociedades.

En un comunicado de prensa, explica que la decisión se tomó “debido a que no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de Mercadería S.A.S. ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos de gastos de administración a cargo de la compañía en la fecha que se había anunciado públicamente”.

Se esperaba que el fondo JF Capital International Limited entrara como accionista a la firma que representa a los almacenes Justo & Bueno. Por ello los representantes de la firma de mercadería solicitó a la Superintendencia de Sociedades iniciar el proceso de liquidación judicial.

“Lamentamos profundamente que no se haya efectuado el pago como prometió el nuevo propietario a los colaboradores, arrendadores y acreedores. En virtud de nuestro análisis de inviabilidad, es nuestro deber solicitar la apertura del proceso, actuando con responsabilidad ante los acreedores, las autoridades, la sociedad, y ante quienes han sido beneficiados por este modelo que busca mejorar la calidad de vida de las familias”, dice el comunicado emitido.

Precisa el informe de prensa que, dentro del proceso solicitado a la entidad de control, también se radicó el acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería S.A.S. con la compañía JF Capital International Ltd. firmado el pasado 29 de marzo.

En un informe anterior, recuerda que el pasado 29 de marzo se firmó un acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería S.A.S. con la compañía JF Capital International Ltd., la cual anunció, en comunicación enviada a los colaboradores y arrendadores el pasado 20 de abril, el compromiso de pagar antes del 10 de mayo las “acreencias causadas desde la admisión a la reorganización hasta el 30 de abril de 2022″. Esto nos llevaba a confiar en un salvamento definitivo de la empresa. A lo anterior, debemos agregar que, a hoy, no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de Mercadería S.A.S., ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos a cargo de la compañía. Tampoco se recibió el informe requerido por el juez delegado de la Superintendencia de Sociedades donde se explicaría la estructuración del negocio propuesto, el mecanismo, el monto de la operación y un plan de capitalización.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, había considerado que como JF Capital International Ltd. no cumplió el plazo de los pagos, en el expediente en poder de la superintendencia no se contempla el cierre preventivo de las tiendas.

“No hay nada en el expediente que nos permita pensar que hay viabilidad del negocio”, dijo Escobar, en Caracol Radio.

En un comunicado revelado el martes en la noche, los responsables de la recuperación de la firma comercial de mercadería habían considerado que, “la compra de JF Capital tiene el aval de la Federación Mundial de Asociaciones de la UNESCO y de la Conferencia Episcopal Ecuménica Mundial, razón por la cual nos sentimos respaldados y confiados en el resultado”. Pero el miércoles la realidad fue otra y los dineros para la recuperación de Justo & Bueno nunca aparecieron.

