17 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
Su casa y el terremoto: lo que debe saber sobre sismorresistencia y cómo activar su seguro
El terremoto del 10 de agosto prácticamente sacudió al país entero. Pero no todas las viviendas lo sintieron igual. Y si la suya resultó afectada, hay pasos concretos que puede seguir hoy mismo.
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