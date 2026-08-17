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Economía
17 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.

Su casa y el terremoto: lo que debe saber sobre sismorresistencia y cómo activar su seguro

El terremoto del 10 de agosto prácticamente sacudió al país entero. Pero no todas las viviendas lo sintieron igual. Y si la suya resultó afectada, hay pasos concretos que puede seguir hoy mismo.

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Santiago La Rotta

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