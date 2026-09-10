Subasta de la DIAN: joyas, oro, motos y maquinaria que se podrán comprar

Estos bienes provienen de procesos de aprehensión, decomisos o abandonos adelantados por la DIAN. Los recursos obtenidos tras su subasta pasan robustecer las arcas de la nación.

Entre las mercancías se encuentran joyas, relojes, lingotes de oro, motocicletas, cuatrimotos, pulseras, cadenas, anillos, aretes, equipos industriales, una cava de vino y una barbacoa a gas.

Desde el 9 de noviembre y hasta el 11 de septiembre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará una subasta pública y virtual de bienes.

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“Las personas interesadas deben registrarse en El Martillo del Banco Popular, consultar el catálogo y revisar el número de lote, la ubicación, el precio base, las características y las condiciones de compra de los bienes de su interés. Para presentar ofertas deberán constituir un depósito mediante PSE y seguir las instrucciones de la sala de subastas virtuales. Las orientaciones generales sobre este procedimiento están disponibles en la nota explicativa publicada por la DIAN en julio de 2026”, informó la DIAN.

La recomendación es que, antes de ofertar, se revise las comisiones y demás condiciones que se aplican para la compra de cada lote. También informarse sobre el estado de cada bien, ya que se entregan en el estado en el que fueron encontrados. Para eso se puede apoyar de las descripciones y las fotografías que se muestran en la plataforma. También puede asistir a las exhibiciones que pudiera habilitar la DIAN.

Tenga en cuenta que El Martillo no utiliza intermediarios, por lo que debe desconfiar de cualquier mensaje o invitación de un tercero a colaborar con estos procesos.

“Las redes sociales de la DIAN sirven para divulgar la subasta, pero no para negociar bienes, reservar lotes ni solicitar pagos. El registro, los depósitos y las ofertas deben realizarse mediante los mecanismos oficiales de El Martillo. No se debe consignar dinero en cuentas personales ni utilizar enlaces de pago enviados por supuestos intermediarios”, concluyó la dirección.