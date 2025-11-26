Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este miércoles 26 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, para este 26 de noviembre se ubica en COP 3,806,16. Imagen de referencia.

En la última semana de noviembre, el dólar estadounidense afianza su cotización frente al peso colombiano en los COP 3.800, en medio de un mercado que advierte una inminente baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en diciembre próximo.

La jornada de este miércoles, 26 de noviembre, inicia con un dólar en COP 3.800 en el mercado spot. Esto se traduce en una baja de COP 11 frente al cierre del martes (COP 3.811).

Tras las primeras operaciones de este miércoles, la divisa subía unos cuantos pesos hasta los COP 3.804 en promedio.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, para este 26 de noviembre se ubica en COP 3,806,16.

Las expectativas sobre la Fed ya mueven el mercado

El Banco Popular de China fijó la tasa referencial del yuan en su nivel más fuerte en más de un año frente al dólar, en medio de apuestas de los inversores por una posible rebaja de tipos en Estados Unidos. El tipo de cambio oficial se fijó en 7,0796 yuanes por dólar, el registro más firme para el renminbi desde octubre de 2024. Esta referencia es clave para la cotización ‘onshore’ de la moneda, que solo puede moverse en un rango diario 2 % (superior o inferior) frente a ese nivel.

En los mercados internacionales, el yuan ‘offshore’ también se apreciaba hasta unos 7,078 por dólar, su mejor marca desde finales del año pasado, según el South China Morning Post.

Xu Tianchen, analista de Economist Intelligence Unit, le dijo a EFE que el auge del yuan puede ser un “reconocimiento del poder geopolítico” de Pekín. A su juicio, “si China quiere convertirse en una potencia financiera global a lo largo de los próximos cinco años, un renminbi cada vez más fuerte jugaría a su favor” y anticipa una “apreciación leve pero sostenida” de la divisa, especialmente si la Reserva Federal decide recortar las tasas y eso diluye el valor del dólar.

Xu también señala que el yuan ha estado por debajo del valor que debería tener durante mucho tiempo, si se compara su poder adquisitivo con el de otras monedas globales como el euro.

Cuando la Fed sube sus tipos de interés, los activos en dólares pasan a ofrecer una mayor rentabilidad relativa frente a los de otras economías. Eso tiende a atraer capitales hacia Estados Unidos y suele fortalecer al dólar frente a otras divisas.

En cambio, cuando la Fed baja sus tasas el atractivo de invertir en dólares se reduce, salen flujos hacia otros mercados y el dólar tiende a perder fuerza.

El dólar al cierre de 2025

El grueso de las expectativas de bancos y centros de pensamiento estima un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

Las encuestas de Fedesarrollo indican que la tasa de cambio se moverá entre COP 3.773 y COP 3.855, con una mediana en COP 3.800 (exactamente donde estamos).

A su turno, el Banco de la República estima una TRM en torno a COP 4.000 al cierre de 2025. Por su parte, el Banco de Bogotá proyecta COP 3.917 en noviembre y COP 4.100 en diciembre de 2025.

