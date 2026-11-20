La entidad sostiene que el pago “oportuno” de las compensaciones provenientes de los seguros es “determinante” para que las…

A través de la carta circular 78 de 2026, la Superfinanciera recuerda cinco puntos sobre los cuales se deben regir las aseguradoras para garantizar el pago de las indemnizaciones.

El pasado 18 de noviembre la Superintendencia Financiera de Colombia reiteró la necesidad de cumplimiento y de agilidad que requieren las entidades de seguros para seguir respondiendo a las personas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

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La entidad sostiene que el pago “oportuno” de las compensaciones provenientes de los seguros es “determinante” para que las personas damnificadas encuentren mejores condiciones de habitabilidad. Además, puede ayudar a la recuperación económica y social de las y los colombianos afectados por el sismo.

“A pesar del incremento en el pago de siniestros producto de las diferentes actividades de supervisión, los niveles alcanzados no atienden las necesidades de la totalidad de consumidores financieros afectados por el evento sísmico. Esta situación evidencia la necesidad de que las entidades aseguradoras intensifiquen sus esfuerzos en la gestión de los siniestros pendientes”, sostiene la circular.

El último informe recibido por la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, tiene corte al 6 de noviembre y determina que se han hecho desembolsos por COP 1,43 billones entendiendo que el 61 % de estas indemnizaciones corresponden a viviendas.

Hasta entonces se habían reportado 103.833 avisos de siniestros o daños causados por el terremoto. En dicho comunicado se menciona que se han otorgado el 26 % del total de los pagos en Quindío, 19 % en Risaralda y 13 % en Valle del Cauca. Allí no se menciona cuánto han pagado las aseguradoras en los departamentos del Chocó y Caldas, El Espectador les preguntó sobre estas cifras faltantes el pasado 10 de noviembre pero no se obtuvo respuesta alguna.

Carta Circular 78 | SFC reitera a las aseguradoras el deber de gestión de los siniestros y pago de indemnizaciones. pic.twitter.com/BY4G256AUR — Superfinanciera (@SFCsupervisor) November 19, 2026

En contexto: Aseguradoras reportan pagos por COP 1,43 billones a tres meses del terremoto

Sobre plazos y condiciones para los pagos

La Superfinanciera recuerda que las aseguradoras tienen un plazo legal de un mes para efectuar el pago. Es decir, según el artículo 1080 del Código de Comercio, deben pagar dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario demuestre lo que ocurrió tras el sismo y, cuando corresponda, el valor de la pérdida.

Si este plazo se vence y el pago no se ha realizado, la empresa igualmente debe asumir el monto del seguro pero también el interés moratorio que corresponde por la demora.

Ahora bien, las entidades aseguradoras no pueden frenar el pago agregando condiciones o requisitos que no estén en el contrato del seguro y por esto mismo, la Superfinanciera recuerda a través de la circular que “el asegurado o beneficiario puede acreditar su derecho por medios probatorios idóneos, incluso extrajudicialmente. Las aseguradoras deben valorar los elementos aportados y abstenerse de condicionar el reconocimiento”.

Además, si se trata de daños en conjuntos o edificios compartidos con otros propietarios, la indemnización se debe realizar a la “propiedad horizontal”, registrada bajo persona jurídica y la copropiedad define la destinación de los recursos. Sin embargo, este pago se debe realizar sí o sí, independientemente de la decisión de la asamblea general de propietarios.

Si se solicita la ayuda de algún experto independiente para que verifique los daños, las aseguradoras no pueden retrasar los pagos, deben continuar con el proceso, aún más sabiendo que la contratación de esta tercera persona es opcional.

La Superfinanciera recuerda, por último, que las aseguradoras no pueden solicitar, para la realización del pago, documentos adicionales y ajenos a lo ocurrido el pasado 10 de agosto. “Esta Superintendencia insiste en la obligación de abstenerse de incurrir en esta práctica, en especial durante el trámite de las reclamaciones derivadas del evento sísmico”, sostiene.

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