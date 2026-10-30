Superfinanciera reduce la tasa de usura para noviembre: así quedó

La usura es un delito tipificado en el Código Penal. Foto: Cristian Garavito

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La Superintendencia Financiera de Colombia informó que, con base en la información reportada por los establecimientos de crédito, certificó el Interés Bancario Corriente para las siguientes modalidades de crédito.

Crédito de consumo y ordinario

Para esta modalidad se certificó la tasa del 18,89 % efectivo anual, para la vigencia entre el primero y el 30 de noviembre.

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Esto se traduce en una disminución de 17 puntos básicos (0,17 %) frente a la tasa que estuvo vigente en el mes de octubre (19,06 %).

Estas son las tasas (efectivo anual) para las…