Superfinanciera reduce la tasa de usura para noviembre: así quedó

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La Superintendencia Financiera de Colombia informó que, con base en la información reportada por los establecimientos de crédito, certificó el Interés Bancario Corriente para las siguientes modalidades de crédito.
Crédito de consumo y ordinario
Para esta modalidad se certificó la tasa del 18,89 % efectivo anual, para la vigencia entre el primero y el 30 de noviembre.
Esto se traduce en una disminución de 17 puntos básicos (0,17 %) frente a la tasa que estuvo vigente en el mes de octubre (19,06 %).
Estas son las tasas (efectivo anual) para las otras modalidades:
Crédito de consumo de bajo monto: 47,88%
Crédito productivo de mayor monto: 28,23%
Crédito productivo rural: 22,58%
Crédito productivo urbano: 39,91%
Crédito popular productivo rural: 44,60%
Crédito popular productivo urbano: 58,96%
El cobro de intereses por encima de la tasa de usura constituye el delito de usura, tipificado en el artículo 305 del Código Penal. Este límite equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente certificado por la superintendencia.
Estas son las tasas expresadas en efectivo anual para el interés remuneratorio, de mora y la usura según la modalidad de crédito:
Crédito de consumo y ordinario: 28,34% / 28,34%
Crédito de consumo de bajo: 71,82% / 71,82%
Crédito productivo de mayor monto: 42,35% / 42,35%
Crédito productivo rural: 33,87% / 33,87%
Crédito productivo urbano: 59,87% / 59,87%
Crédito popular productivo rural: 66,90% / 66,90%
Crédito popular productivo urbano: 88,44% / 88,44%
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