Tap to Pay llega a Colombia: el iPhone ahora puede recibir pagos como un datáfono

Este martes, Apple anunció que el ecosistema de esta tecnología se completa en Colombia gracias a la habilitación de Tap to Pay, una funcionalidad que permite convertir cualquier teléfono iPhone (modelos Xs o…

Los pagos sin contacto han ganado fuerza en los últimos años, impulsados en parte por las billeteras digitales o “Wallet”, que permiten almacenar tarjetas de crédito y débito en los teléfonos celulares. Un ejemplo es Apple Pay, el sistema de pagos de Apple que permite realizar compras desde dispositivos como el iPhone y el Apple Watch.

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Este martes, Apple anunció que el ecosistema de esta tecnología se completa en Colombia gracias a la habilitación de Tap to Pay, una funcionalidad que permite convertir cualquier teléfono iPhone (modelos Xs o superior con la última versión del sistema operativo instalada) en un datáfono.

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En este anuncio también se incluyeron otros países como Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

Esta tecnología está pensada para los comercios, en cuyas cajas ahora se puede usar el iPhone para aceptar los pagos sin contactos de sus clientes.

“Tap to Pay en iPhone trabaja en colaboración con plataformas de cobros, desarrolladores de apps y redes de pagos para que negocios de todos los tamaños cuenten con un sistema de cobro sin contacto sencillo con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras billeteras digitales. Todo con tan sólo un iPhone y una app de iOS habilitada, sin necesidad de hardware o terminales de pago adicionales”, explica Apple.

Para el caso colombiano, Apple trabaja en colaboración con SumUp y Symbiotic, por lo que los comercios interesados deberán consultar con estas firmas para habilitar esta función en sus teléfonos.

Tenga en cuenta que Tap to Pay es compatible con tarjetas de débito y crédito sin contacto de las principales redes de pagos, como American Express, Mastercard y Visa.

“La privacidad es uno de los eslabones fundamentales en el diseño y desarrollo de todas las funcionalidades de pago de Apple. La tecnología Tap to Pay en iPhone de Apple usa las funcionalidades de privacidad y seguridad integradas en el iPhone para ayudarte a proteger tanto tu negocio como los datos de tus clientes. Apple no almacena números de tarjetas de crédito ni información sobre las transacciones en el dispositivo o en los servidores de Apple, por lo que tanto comerciantes como clientes tienen la garantía de que su información está a salvo”, concluyó Apple.

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