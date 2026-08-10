Temblor en Colombia: conozca las medidas que anunciaron aerolíneas para pasajeros afectados

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Avianca, Latam, Wingo y JetSMART activaron medidas de protección para los pasajeros que puedan verse afectados por el sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la magnitud fue de 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

La Aerocivil informó que se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. “Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, dijo la Aerocivil.

Conozca más información del terremoto en este en vivo.

Las aerolíneas recomendaron a los usuarios revisar el estado de su vuelo.

Avianca

Ante esta situación, Avianca activó medidas para los pasajeros con tiquetes confirmados para viajar este 10 de agosto en vuelos nacionales en Colombia.

Los viajeros podrán acceder, sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, a tres alternativas:

Reprogramar la fecha del viaje hasta 15 días después de la fecha original, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

Cambiar la ruta hacia otro destino, también sin penalidad ni diferencia tarifaria. “En estos casos, el pasajero deberá asumir por sus propios medios el desplazamiento hacia o desde su nuevo destino”, dijo Avianca.

Solicitar el reembolso del tiquete, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la aerolínea.

También lea: Sismo de 7,4 deja cierres en vías y aeropuertos: así está la infraestructura

Avianca aclaró que las medidas aplican tanto para el trayecto afectado como para el vuelo de regreso, incluso si este se encuentra en un tiquete diferente, siempre y cuando ambos sean operados y comercializados por Avianca.

Latam

Latam Airlines anunció medidas de flexibilidad para pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

Los pasajeros podrán elegir entre tres alternativas: cambio de fecha o vuelo sin costo, sin multa ni diferencia de tarifa; solicitar la devolución sin costo adicional; o cambiar de ruta, sujeto a disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original.

La aerolínea informó que cualquier ajuste en los itinerarios o nueva medida será comunicado directamente a los pasajeros y publicado en los canales oficiales de Latam.

También recomendó a sus clientes consultar previamente el estado de sus vuelos y gestionar cualquier cambio a través de su página web o la aplicación móvil y habilitó la línea telefónica 601 518 5800 y WhatsApp +56 9 68250850 para resolver inquietudes.

Ante el incremento de la demanda, la empresa informó que estableció topes tarifarios para las rutas con origen o destino a Cali, Armenia y Pereira. La tarifa máxima por trayecto será de COP 252.000 para Cali, COP 234.000 para Armenia y COP 228.000 para Pereira.

Wingo

Wingo habilitó medidas para los viajeros con itinerarios programados los días 10 y 11 de agosto de 2026, en toda su red de destinos.

Los pasajeros podrán optar por dos alternativas:

Cambiar la fecha de viaje sin cobro por cambios ni diferencia tarifaria, con la posibilidad de volar hasta 30 días después de la fecha originalmente programada. Este plazo podría modificarse, dijo la aerolínea, según la evolución de la situación y las decisiones de las autoridades.

Solicitar el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete.

Cambiar la ruta para realizar el viaje hasta 30 días después de la fecha inicialmente programada.

Los viajeros que quieran acceder a estas flexibilidades podrán gestionarlas a través de los canales de atención de Wingo en Colombia.

JetSMART

JetSMART, por su parte, implementó una política especial de flexibilidad para los pasajeros con vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira.

Los afectados podrán optar por cuatro alternativas: un cambio de fecha en la misma ruta, sin penalidad ni diferencia tarifaria, para volar hasta el 1 de diciembre de 2026; solicitar la devolución al medio de pago original, con fecha máxima para pedirla el 21 de agosto; solicitar la devolución en gift card de la aerolínea; o cambiar de ruta nacional, sujeto a disponibilidad.

La aerolínea aclaró que la situación es ajena a su operación, pero que busca facilitar la planificación de sus pasajeros. Para solicitar el cambio, los viajeros deben escribir a solicitud9@jetsmart.com; quienes compraron a través de una agencia de viajes deben gestionar la solicitud directamente con ella.

JetSMART añadió que sus equipos siguen monitoreando la situación en coordinación con autoridades y aeropuertos, y que informará directamente a los pasajeros a través de sus canales oficiales ante cualquier cambio que afecte su operación.

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