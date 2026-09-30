Terremoto: ¿cuánto han pagado las aseguradoras por daños en inmuebles?

Las cifras que presentó el gremio, con corte al 25 de septiembre, dimensionan ese desafío: las compañías han recibido 92.336 reclamaciones y han pagado casi COP 401.000 millones, una cifra 46 % mayor que la del…

En Cartagena de Indias se realiza esta semana la Convención Internacional de Seguros 2026, el encuentro de Fasecolda que este año coincide con los 50 años del gremio asegurador. En el marco del evento se habló de lo que probablemente sea hoy el mayor reto de las aseguradoras: responder a las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Las cifras que presentó el gremio, con corte al 25 de septiembre, dimensionan ese desafío: las compañías han recibido 92.336 reclamaciones y han pagado casi COP 401.000 millones, una cifra 46 % mayor que la del reporte anterior.

Publicidad

Esos pagos son modestos frente a las reservas que las aseguradoras han constituido por las reclamaciones recibidas. Según explicó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, a medios de comunicación durante el evento, cada reclamación que llega obliga a las aseguradoras a apartar dinero para responder por ella. Esa provisión se llama reserva técnica.

Sumadas todas las reclamaciones por el terremoto, esas reservas ascienden a COP 5,75 billones, unos COP 250.000 millones más que en el corte del 18 de septiembre.

La solidez de las aseguradoras tras el terremoto

Morales afirmó que ninguna compañía del sector está en riesgo de quiebra ni la estabilidad del sistema está comprometida. Según dijo, el sismo encontró a la industria aseguradora colombiana con solidez de capital, reservas técnicas y solvencia regulatoria, respaldada por el reaseguro internacional.

"Cada peso que corresponde a un daño cubierto por una póliza es un recurso que puede provenir del sistema asegurador y sus mecanismos de reaseguro, reduciendo la presión que una catástrofe de esta magnitud puede ejercer sobre las familias, las empresas y las finanzas públicas", afirmó Morales en un comunicado.

¿Cuántas viviendas en Colombia están aseguradas?

En Colombia hay 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor asegurado cercano a COP 2.582 billones, según el comunicado del gremio. Son cifras con corte a marzo de 2026, antes del sismo. De ese total, 1,67 millones son viviendas.

Pero la mayoría de las casas y apartamentos del país no tiene seguro de hogar. Solo alrededor del 9,3 % lo tiene. Es decir, la brecha de aseguramiento en vivienda ronda el 91 %, como dijo Morales a medios durante el evento.

En las zonas golpeadas por el terremoto, como Cali, Pereira o Manizales, la penetración es mayor, afirmó Morales. Según estimó, las aseguradoras responderán por cerca del 20 % de los inmuebles afectados.

Morales también dijo que, de las reclamaciones tramitadas, solo el 2,2 % ha sido objetado. Son 2.119 reclamaciones por cerca de COP 25.000 millones, principalmente por pólizas inexistentes o no vigentes cuando ocurrió el evento.

¿Qué propone Fasecolda ante eventuales desastres?

El gremio propone crear un programa público-privado de aseguramiento frente a riesgos catastróficos. La idea es que el Estado, las aseguradoras y el mercado reasegurador internacional articulen sus capacidades para proteger la economía del país.

Según Fasecolda, las aseguradoras privadas asumirían los riesgos que estén en capacidad de cubrir. El Estado mantendría un papel fundamental frente a los que, por su naturaleza o por su magnitud, excedan lo que puede absorber el mercado asegurador.

Morales dijo a medios que el gremio propuso al Gobierno incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo una política pública para cerrar esa brecha, con prevención, incentivos regulatorios y esquemas público-privados como el Consorcio de Compensación de España.

La propuesta también incluye fortalecer la información sobre la exposición y la vulnerabilidad de los territorios, promover infraestructuras públicas y privadas más resilientes y desarrollar soluciones de aseguramiento que faciliten contar con recursos después de una catástrofe.

Publicidad

Para el presidente de Fasecolda, el terremoto es una "oportunidad para actualizar la política pública de resiliencia", como ocurrió tras el terremoto del Eje Cafetero, con las normas sismorresistentes y las coberturas obligatorias sobre zonas comunes y créditos hipotecarios.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.