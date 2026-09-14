Terremoto en Colombia: así avanzan los pagos de las aseguradoras

El más reciente reporte de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), con corte al 11 de septiembre, señala que las compañías de seguros han recibido 84.534 reclamaciones de sus asegurados. Esta cifra se traduce en un incremento del 24 % frente a la cifra consolidada en la semana anterior.

Mientras se avanza en las labores de reconstrucción tras el terremoto, las aseguradoras siguen atendiendo las reclamaciones de quienes sus bienes asegurados se afectaron por el fuerte temblor.

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De estas reclamaciones ya se han realizado pagos por COP 184.770 millones, lo que a su vez se traduce en un incremento del 94 % frente a los desembolsos consolidados la semana pasada.

En total, se estima que se necesitarán COP 4,4 billones para atender las reclamaciones que se enmarcan en el terremoto. Sobre esta cifra hay que tener en cuenta que no es definitiva. La misma se va construyendo en la medida en que se van presentando reclamaciones y el personal de las aseguradoras hace las visitas en campo.

“En ese camino hacia la recuperación, la industria aseguradora ha asumido desde el primer minuto un rol decisivo. No solo somos un respaldo financiero en momentos de incertidumbre; somos un aliado estratégico para devolver la tranquilidad y la estabilidad a la población afectada y a nuestros asegurados, disminuyendo en parte la presión que tiene el Estado para la distribución de los alivios a los más afectados”, expresó Gustavo Morales, presidente del gremio.

Fasecolda precisó que la mayor parte de los siniestros corresponde al ramo de incendio y terremoto, con 61.159 reclamaciones y un valor estimado de COP 3,8 billones por pagar. Le siguen los seguros de hogar, con 17.874 siniestros y un costo estimado de COP 437.000 millones; automóviles, con 1.271 reclamaciones por COP 23.000 millones; riesgos laborales, con 1.185 por COP 18.000 millones, y otros ramos, con 3.045 siniestros cuyo valor estimado asciende a COP 122.000 millones.

Todas estas cifras surgen de 460 municipios en 31 departamentos, lo que pone en evidencia la magnitud de este fenómeno de la naturaleza. Risaralda es el departamento donde se destinarán los mayores recursos, con una estimación de COP 1,6 billones.

Esto no quiere decir que haya sido el territorio más afectado, sino el que ha tenido un mayor número y cuantía de reclamaciones. Este panorama también pone otra realidad sobre la mesa: la poca adopción que tienen los seguros en Colombia. Se estima que 9 de cada 10 viviendas en el país no tenían ningún seguro contra incendios y terremotos al momento del sismo.

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