Oficinas bancarias en zonas afectadas por el terremoto empiezan a reabrir sus puertas

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El terremoto del 10 de agosto afectó 134.342 viviendas y 3.443 centros educativos, este último también tuvo repercusiones en tiendas, instituciones y otros establecimientos como los bancos. Ocho días después, el gremio bancario reporta un avance, los bancos ya abrieron casi la mitad de las oficinas que quedaron afectadas por el sismo.

En un comunicado publicado el 12 de agosto, Asobancaria había informado que 533 bancos resultaron afectados por el sismo, el 4 % del total nacional, pero un 34 % de ellas están ubicadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Alivios en créditos para afectados

Además del restablecimiento del servicio presencial, Asobancaria anunció que los bancos buscarán implementar planes de alivios para las personas y empresas damnificadas.

Según el comunicado, el plan de acción de los bancos busca reconocer que cada familia o empresa enfrenta una situación distinta, por lo que cada empresa bancaria lo aplicará conforme a sus políticas internas. Entre las medidas contempladas están:

Atención prioritaria a los clientes de las zonas afectadas, con trámites simplificados y evaluación individual de cada caso.

Alivios que podrán incluir periodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, redefinición de plazos y condiciones, y tratamientos especiales en materia de intereses.

Protección del historial crediticio.

Suspensión temporal de las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores damnificados.

Según Asobancaria, estas medidas de cada banco podrían beneficiar a más o menos 2,8 millones de colombianos en las zonas impactadas. El gremio aclaró que le corresponde a cada entidad bancaria informar sobre los alivios concretos que recibirá cada colombiano y colombiana.

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