Terremoto en Colombia: cómo acceder a las ayudas para desempleados y pequeñas empresas

Las medidas, establecidas en el Decreto Legislativo 1417 de 2026, buscan proteger los ingresos de las familias y evitar que la emergencia se traduzca en una pérdida…

Las personas que perdieron su empleo y los pequeños empleadores de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 pueden acceder a dos ayudas económicas del Gobierno. La primera entrega hasta COP 875.453 a trabajadores cesantes, en dos pagos; la segunda ofrece COP 700.362 mensuales por cada trabajador elegible a micro y pequeñas empresas, hasta por seis meses.

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Las medidas, establecidas en el Decreto Legislativo 1417 de 2026, buscan proteger los ingresos de las familias y evitar que la emergencia se traduzca en una pérdida prolongada de puestos de trabajo. El Ministerio del Trabajo habilitó las postulaciones y publicó las condiciones para acceder a cada beneficio.

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Contexto: Damnificados por el terremoto pueden recibir medio salario mínimo: así funcionará la ayuda

¿Quiénes pueden recibir los COP 875.453 para desempleados?

La Protección Económica Extraordinaria está dirigida a trabajadores dependientes e independientes mayores de edad que estén desempleados y hayan sido incluidos en el Registro Único de Damnificados (RUD) por el sismo.

Para acceder deben cumplir simultáneamente estos requisitos:

Haber aportado al menos seis meses a una caja de compensación familiar durante los cinco años anteriores al 10 de agosto de 2026.

Pertenecer a las categorías A o B de las cajas de compensación.

No recibir una pensión.

No tener actividad remunerada ni otra fuente de ingresos.

Estar incluidos en el RUD o contar con el certificado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La ayuda suma COP 875.453 y se entrega en dos giros. El primero debe realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del reconocimiento del beneficio. El segundo se paga dentro de los 30 días calendario posteriores al primer giro.

¿Cómo solicitarla?

El trámite es gratuito y debe hacerse ante la última caja de compensación a la que aportó el trabajador, de manera presencial o por los canales virtuales que esta disponga. No es necesario estar afiliado actualmente a una caja ni tener una cuenta bancaria para postularse.

El solicitante debe presentar su documento de identidad y la constancia de inclusión en el RUD o el certificado de la UNGRD. La caja verifica por su cuenta los aportes, la afiliación y la situación pensional, por lo que no puede exigirle al trabajador esos soportes.

Una vez radicada la solicitud completa, la caja asigna un número con fecha y hora, que determina el turno de atención. Tiene diez días hábiles para decidir. Si la postulación es aprobada, pero no hay recursos disponibles, el trabajador queda en lista de espera y conserva su turno.

El plazo para postularse va hasta el 31 de diciembre de 2026. No se exige que la pérdida del empleo haya sido causada directamente por el terremoto y no se puede recibir esta transferencia al mismo tiempo que el beneficio ordinario del Mecanismo de Protección al Cesante.

¿Qué empresas pueden recibir COP 700.362 por trabajador?

El segundo apoyo está dirigido a micro y pequeñas empresas y empleadores con hasta 50 trabajadores. Consiste en una transferencia mensual equivalente al 40 % de un salario mínimo de 2026: COP 700.362 por cada trabajador que cumpla las condiciones, hasta por seis meses.

El dinero busca contribuir al pago de salarios y aportes a la seguridad social. Para postularse, el empleador debe cumplir, entre otras, estas condiciones:

Ser una persona natural empleadora o una persona jurídica clasificada como micro o pequeña empresa.

Tener RUT y una cuenta de depósito activa en una entidad financiera o cooperativa de ahorro y crédito.

Haber realizado aportes a la PILA como empleador antes del 10 de agosto de 2026.

Contar con al menos un trabajador damnificado inscrito en el RUD o en un registro oficial equivalente de la UNGRD.

Postular trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, reportados en la PILA del empleador desde julio de 2026.

El trabajador debe mantener vigente su vínculo laboral durante el mes por el que se solicita el apoyo. Las entidades públicas y las sociedades con participación estatal igual o superior al 50 % no pueden acceder.

¿Cómo se solicita el apoyo a la nómina?

El empleador debe presentar el formulario de solicitud, la certificación de cumplimiento de requisitos, el RUT y los soportes de la PILA ante la entidad financiera o cooperativa donde tenga su cuenta. Esta revisa los documentos y remite la postulación a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que verifica las condiciones.

Para los apoyos correspondientes a las nóminas de agosto y septiembre de 2026, las postulaciones están abiertas entre el 3 y el 11 de noviembre. La radicación no garantiza la entrega automática del dinero: depende de la validación de requisitos y de la disponibilidad de recursos.

El Ministerio del Trabajo publicó las guías oficiales de ambos mecanismos: Protección Económica Extraordinaria y Beneficio Extraordinario de Apoyo al Pago de Nómina.

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