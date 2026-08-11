Fasecolda activa protocolos para atender reclamos tras el terremoto

Edificios y casas afectadas este martes, en Pereira (Colombia), tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, informó que en el país hay más de 2,2 millones de inmuebles asegurados contra terremoto. De ese total, 442.514 están ubicados en 105 municipios de siete departamentos identificados como zonas de alta afectación.

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Según la información entregada por el gremio, estos inmuebles asegurados incluyen viviendas, copropiedades, empresas y bienes públicos. Fasecolda activó sus canales y protocolos de atención para orientar a los asegurados, recopilar información sobre los daños y coordinar la respuesta del sector asegurador durante la emergencia.

“En estos momentos, la prioridad es la seguridad y el bienestar de las personas. Desde el sector asegurador hemos activado nuestros canales y protocolos de atención para acompañar a los asegurados, orientarlos y facilitar el reporte de posibles daños. La industria aseguradora está preparada para acompañar a los colombianos en el proceso de recuperación y reconstrucción”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Antes de iniciar el trámite, la recomendación es priorizar la seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades y los organismos de emergencia. Los daños pueden registrarse mediante fotografías o videos, siempre y cuando hacerlo no implique ingresar a una edificación inestable ni exponerse a otros riesgos.

Posteriormente, con las pruebas, las personas que tengan una póliza y hayan sufrido afectaciones en su vivienda, negocio, establecimiento o bienes deben comunicarse directamente con su aseguradora. No hable con terceros, sino con la empresa en sus canales oficiales.

El reporte puede hacerse a través de las líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones o puntos de atención habilitados por cada compañía.

También es importante, siempre y cuando sea posible, conservar documentos, facturas y demás soportes relacionados con los bienes afectados y con las medidas de emergencia adoptadas.

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