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Trancones en Colombia: costos económicos, contaminación y retos de movilidad

Los también llamados “tacos” afectan la productividad y la salud de la población. Expertos hablan de las inversiones y apuestas que se requieren.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
Trancones de la autopista norte en Bogotá
Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que, en Ciudad de México, el costo de la congestión puede representa cerca de USD 128,3 millones, mientras que en Santiago de Chile se estima en USD 44,1 millones y, en Bogotá, USD 22,6 millones.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Son diversos los estudios que ubican a Colombia en la lista de países con las ciudades más congestionadas del mundo.

El Índice de Tráfico de TomTom, el cual es un informe estadístico anual que mide y clasifica el nivel de congestión vehicular en cientos de ciudades de todo el mundo, ubicó a Colombia como el país con el mayor nivel promedio de congestión, con 48,8 %.

El 17 de diciembre de 2025 fue el peor día del año para movilizarse por Bogotá. Según las cifras de TomTom, ese miércoles, mientras miles de capitalinos salían a hacer sus compras…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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