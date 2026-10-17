Trancones en Colombia: costos económicos, contaminación y retos de movilidad

El 17 de diciembre de 2025 fue el peor día del año para movilizarse por Bogotá. Según las cifras de TomTom, ese miércoles, mientras miles de capitalinos salían a hacer sus compras…

El Índice de Tráfico de TomTom, el cual es un informe estadístico anual que mide y clasifica el nivel de congestión vehicular en cientos de ciudades de todo el mundo, ubicó a Colombia como el país con el mayor nivel promedio de congestión, con 48,8 %.

Son diversos los estudios que ubican a Colombia en la lista de países con las ciudades más congestionadas del mundo.

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El 17 de diciembre de 2025 fue el peor día del año para movilizarse por Bogotá. Según las cifras de TomTom, ese miércoles, mientras miles de capitalinos salían a hacer sus compras navideñas, el nivel promedio de congestión llegó al 107 %, más del doble de lo que se habría requerido en un trayecto con tráfico libre.

No es un hecho aislado. Las cifras muestran que los trancones son un problema creciente a escala mundial: los resultados de TomTom evidencian una tendencia al alza, con un aumento de cinco puntos porcentuales en el nivel promedio de congestión global. A Colombia la siguen en el listado Malta (45,1 %), Filipinas (44,6 %), Mauricio (37,8 %) —país insular de África Oriental— e India (37,4 %).

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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), detrás de este fenómeno se esconden múltiples factores, entre ellos, el mayor acceso de los hogares a vehículos particulares, la expansión de las ciudades y las limitaciones para ampliar las vías.

El costo de los trancones

La alta congestión tiene un enorme impacto económico. Algunos ejemplos son los tiempos que trabajadores y empresarios dejan de destinar a actividades productivas por estar “atrapados” en un trancón, el mayor consumo de combustible y desgaste de los vehículos, los tiempos más largos en los procesos logísticos y los cambios en la afluencia de los clientes.

Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que, en Ciudad de México, el costo de la congestión puede representa cerca de USD 128,3 millones, mientras que en Santiago de Chile se estima en USD 44,1 millones y, en Bogotá, USD 22,6 millones.

En este contexto, plataformas como Uber, Yango y DiDi resaltan el crecimiento que ha tenido la categoría de moto en el uso de sus plataformas pues, para muchos, es vista como una alternativa rápida para llegar a sus destinos. En suma, lo que para muchos es un problema con ecos económicos, para ciertos sectores es una oportunidad de negocio.

Otro ejemplo es el trabajo híbrido, impulsado en parte por los problemas de congestión vehicular. Tras la pandemia, muchas empresas descubrieron que ya no necesitaban oficinas tan amplias. Con la consolidación del teletrabajo, algunas optaron por trasladarse a espacios de coworking, donde pueden recibir a sus empleados los días que deben asistir presencialmente, una o dos veces por semana.

Según un reporte de la firma JLL, los espacios flexibles atraviesan una etapa de consolidación, impulsada por la búsqueda de eficiencia operativa y estabilidad. “Las tasas de ocupación se mantienen entre 87 % y 90%, mientras que la demanda proviene, principalmente, de empresas corporativas, BPOs y firmas tecnológicas que adoptan modelos híbridos de trabajo”, resalta en su reporte.

La contaminación y sus efectos

Otro frente es el impacto ambiental. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre 2015 y 2025, las emisiones directas del sector del transporte por carretera aumentaron casi un 10 %, mientras que la actividad vehicular (kilómetros recorridos) se incrementó en casi un 25 %.

Esto también deriva en otras problemáticas, como el impacto en la salud pública. El Banco Mundial señala que a los contaminantes del transporte terrestre (especialmente el material particulado de 2,5 micras o menos) se le atribuyeron unas 311.000 muertes prematuras a nivel mundial en 2021, con un costo para el bienestar económico de USD 385.000 millones. A nivel local, cifras de SaluData muestran que en 2024 más de 2.800 muertes en Bogotá se atribuyeron a la exposición de largo plazo a la contaminación del aire.

El transporte público, la clave

Para Rodrigo Peñailillo, representante del CAF en Colombia, el transporte público debe verse como la base de este sistema, pues es el que permite mover a más personas en menos espacio, además de ser el medio con menor consumo energético por pasajero y menores emisiones por viaje.

Según los cálculos del CAF, si en América Latina y el Caribe se quieren reducir las brechas en infraestructura será necesario invertir por lo menos el 3,12 % de su Producto Interno Bruto (PIB) de manera sostenida hasta 2030. Esto se traduce en un esfuerzo económico considerable que no se sostendría con el solo presupuesto público, sino con mecanismos innovadores que atraigan las inversiones del sector privado.

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En transporte público, la especialista de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Natalia Ariza, señala que es necesario que la región invierta el 1,37 % del PIB anual. Aquí la brecha es sustancial, pues la inversión actual es de solo 0,95 %.

La movilidad eléctrica gana terreno

En materia ambiental, El futuro de la movilidad se plantea con bajas o cero emisiones. Los buses eléctricos, por ejemplo, no solo mitigan la cantidad de material particulado que calienta el planeta y se asocia a millones de muertes año tras año, sino que también reducen los ruidos y las vibraciones, lo que beneficia a conductores, pasajeros y comunidades cercanas.

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El director general de KIA Colombia, Jorge Neira, señala que el pensamiento de los consumidores está migrando hacia estas tecnologías. Muestra de ello es que el año pasado uno de cada cuatro vehículos que se vendieron en el mundo fueron 100 % eléctricos. Esa cifra no solo se traduce en la comercialización de 20 millones de unidades, sino también en el ahorro de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo que dejan de contaminar el planeta. Para 2030 se proyecta una disminución de cinco millones de barriles diarios de petróleo.

Transformar la movilidad sigue siendo un desafío para cientos de ciudades en el mundo. Aunque las posibilidades que ofrece la virtualidad, como el trabajo en casa, han contribuido a aliviar parte de la congestión, los expertos advierten que esto no reemplaza la necesidad de invertir en infraestructura, especialmente en sistemas de transporte público más eficientes.

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