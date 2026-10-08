Transportadores y Gobierno trazan hoja de ruta para mitigar inseguridad en las vías

El Ministerio de Transporte reportó que cerca del 90 % de la carga y el 80 % de los pasajeros se movilizan por carretera. Ante el alto flujo, el gobierno tiene intenciones de aumentar su capacidad de prevención y reacción ante situaciones de inseguridad.

El Gobierno Nacional y los transportadores trazaron una hoja de ruta para incrementar la seguridad en las vías. Esto se hizo luego de que culminara una mesa de diálogo entre el sector de carga y el Gobierno representado por los ministerios de Transporte y de Defensa.

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En la hoja de ruta se plantea la activación del Plan Meteoro, un plan que se activó hace más de diez años en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según la página gubernamental, el objetivo de dicho plan en ese momento es “neutralizar el accionar” de los grupos al margen de la ley. El gobierno de Abelardo de la Espriella reactivará el plan a través de la militarización de estos corredores.

Además de esta reactivación, la hoja de ruta buscará fortalecer el canal de atención y reporte #767 para que la comunicación con los usuarios en las vías sea más eficiente y se dé respuesta a las solicitudes que se hagan.

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También se informa que por primera vez se pondrá en marcha un piloto de vigilancia con drones en los corredores estratégicos, serán utilizados para acciones como: monitoreo y anticipación de situaciones de riesgo.

Por último, la hoja de ruta también plantea una articulación con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, así como la utilización de los recursos del Fosevi en materia de seguridad.

Aún no se han anunciado las peticiones específicas de los transportadores (además de la seguridad) pero el diálogo continuará a través de reuniones de seguimiento.

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