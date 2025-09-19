Ecopetrol le apuesta a Brasil: busca expandirse con campos terrestres de Petrobras

Oficinas de Ecopetrol. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Santiago Mesa

La petrolera estatal, Ecopetrol, busca acuerdos de petróleo y gas en Brasil que podrían incluir un grupo de campos terrestres de Petrobras en el estado nororiental de Bahía.

“Creemos que el onshore brasileño tiene un gran potencial, especialmente en gas natural”, señaló Jorge Martínez, responsable de las operaciones de Ecopetrol en Brasil, en una entrevista desde las oficinas de la compañía en Río de Janeiro.

Ecopetrol busca aprovechar su experiencia en campos terrestres en Colombia para expandirse en Brasil, el mayor productor de petróleo de América Latina.

Petrobras y otras grandes petroleras se han concentrado en megacampos en aguas profundas, y existen oportunidades para ampliar la producción en áreas terrestres que se han pasado por alto, señaló Martínez. Espera que la demanda de gas natural crezca como fuente de electricidad para proyectos que incluyen centros de datos.

Ecopetrol está dispuesta a asumir el riesgo de exploración en regiones petroleras como Potiguar y Reconcavo, en el noreste de Brasil.

Petrobras está considerando vender su grupo de campos terrestres Polo Bahía Terra, donde los costos de operación son más altos que en los campos de aguas profundas de la llamada región presal, dijo recientemente la directora ejecutiva, Magda Chambriard.

“Si Petrobras decide vender sus activos en el Complejo Bahía Terra o buscar un socio, nos gustaría participar en ese proceso”, sostuvo Martínez.

Las dos compañías ya trabajan juntas en el mayor descubrimiento de gas natural en aguas profundas de Colombia, se trata del proyecto Sirius.

Este podría triplicar las reservas del país si el yacimiento resulta comercialmente viable, lo que podría aliviar el déficit nacional que ha prendido las alarmas en el país por no ser suficientes para cubrir la demanda.

Petróleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente a la petrolera estatal brasileña, es el operador de dicho proyecto.

Un programa de desinversión bajo la administración anterior de Petrobras dio a perforadoras brasileñas y extranjeras la oportunidad de comprar campos terrestres que la compañía estatal consideraba de baja prioridad.

Ecopetrol busca fusiones y adquisiciones con estas empresas para expandir sus reservas y producción. También planea participar en futuras rondas de licencias en tierra.

“Los buenos negocios siempre dan dinero”, afirmó Martínez.

La producción de petróleo y gas natural en el sector terrestre de Brasil comenzó a disminuir a principios de los 2000 y cayó a un mínimo de 206.792 barriles de petróleo equivalente por día en 2022, según la ANP, el regulador del sector. La agencia espera que la producción crezca tras la adquisición de activos de Petrobras por nuevos operadores.

Ecopetrol está presente en Brasil desde hace casi 20 años y tiene participaciones minoritarias en los proyectos de aguas profundas Gato do Mato y Santos Sul, donde Shell Plc es el operador.

