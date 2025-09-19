No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Empresas

Startup XAI de Musk recauda US$10.000 millones: ¿a cuánto subió la valoración?

Musk busca financiación para no quedarse atrás en la carrera de inteligencia artificial frente a OpenAI, Alphabet y Meta.

Agencia Bloomberg
19 de septiembre de 2025 - 08:15 p. m.
Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, detrás de Larry Ellison, de Oracle.
Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, detrás de Larry Ellison, de Oracle.
Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL
La startup de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, ha recaudado nuevos fondos con una valoración de US$200.000 millones, según una persona familiarizada con el acuerdo, lo que la convierte en una de las startups más valiosas del mundo.

La ronda de más de US$10.000 millones incluye inversiones de Valor Capital, la Autoridad de Inversiones de Catar y el príncipe Al Waleed bin Talal a través de su Kingdom Holding Co., según ha declarado esta persona, que ha pedido no ser identificada para poder hablar de asuntos comerciales privados.

Como parte de la ronda, la empresa también tiene como objetivo recaudar US$3.500 millones en deuda para la expansión del centro de datos, según ha declarado otra persona con conocimiento del asunto. El importe de esa financiación aún se está ultimando, ya que dependía de la obtención previa de capital, añadió la persona.

Bloomberg informó anteriormente de que xAI estaba recaudando fondos con una valoración de US$200.000 millones, y David Faber, de la CNBC, fue el primero en informar de que se había cerrado el acuerdo.

Elon Musk dijo en una publicación en X que xAI “no está recaudando capital en este momento”.

Musk ha estado buscando financiación para xAI mientras intenta mantener el ritmo en una reñida carrera por la inteligencia artificial, en la que grandes empresas tecnológicas como OpenAI, Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. han gastado decenas de miles de millones en infraestructura de IA y centros de datos. Musk también ha realizado inversiones agresivas en esas áreas, y Bloomberg informó a principios de este año que xAI está perdiendo US$1.000 millones al mes debido a los elevados costes de infraestructura.

Un portavoz de xAI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Por Agencia Bloomberg

