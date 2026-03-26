Transporte intermunicipal movería cerca de 4 millones de pasajeros en Semana Santa

Temporada de Semana Santa 2023. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El transporte terrestre intermunicipal de pasajeros se prepara para una de las temporadas de mayor movilidad del año.

Para la Semana Santa de 2026, que irá entre el 27 de marzo y el 5 de abril, el sector proyecta movilizar cerca de 4 millones de viajeros en todo el país, según estimaciones de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT).

Según ADITT, durante ese período se despacharán más de 365.000 buses desde 52 terminales de transporte habilitadas en todo el país, una cifra que superaría la operación registrada en 2025.

En materia de demanda, el gremio calcula que el número de viajeros aumentará en más de 50.000 pasajeros frente al año anterior, hasta rozar los 4 millones de usuarios que usarán este modo de transporte durante los días festivos.

Para atender ese incremento en la movilidad, el sector contará con más de 40.000 vehículos habilitados y reforzará la operación con cerca de 5.000 buses adicionales, que operarán mediante convenios con vehículos de servicio especial en los días de mayor flujo de viajeros, según ADITT.

Los destinos de mayor afluencia

El gremio señaló que los destinos con mayor demanda serán los de turismo religioso, en particular ciudades como Popayán y Buga. A eso se suman regiones como el Eje Cafetero, la Costa Caribe, Antioquia y el Valle del Cauca, que también concentrarán un alto volumen de pasajeros.

ADITT reiteró además el llamado a los viajeros para que utilicen siempre empresas autorizadas, con el fin de garantizar desplazamientos seguros, legales y con condiciones adecuadas de servicio.

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