(Imagen de referencia). Se continúa con las labores para el restablecimiento total del servicio. Foto: EFE - Lavandeira jr

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Tras atentado, se restablece el 68 % del suministro de energía en el suroccidente Redacción Economía Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Millones de colombianos sufrieron un apagón en la noche del martes 24 de noviembre. El hecho, según lo confirmado por el Gobierno Nacional, se produjo tras un atentado terrorista contra dos torres de energía en el departamento de Nariño.

Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía informó que se ha restablecido el 68 % del suministro energético en el suroccidente del país, mientras continúan los trabajos para normalizar la red.

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Así está la prestación del servicio en la mañana del 25 de noviembre:

Putumayo: 72 %

Cauca y Nariño: 71 %

Sur del Huila: 69 %

Caquetá: 48 %

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó…