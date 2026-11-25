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Millones de colombianos sufrieron un apagón en la noche del martes 24 de noviembre. El hecho, según lo confirmado por el Gobierno Nacional, se produjo tras un atentado terrorista contra dos torres de energía en el departamento de Nariño.
Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía informó que se ha restablecido el 68 % del suministro energético en el suroccidente del país, mientras continúan los trabajos para normalizar la red.
Así está la prestación del servicio en la mañana del 25 de noviembre:
- Putumayo: 72 %
- Cauca y Nariño: 71 %
- Sur del Huila: 69 %
- Caquetá: 48 %
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó adelantar una evaluación integral de los hechos, bajo el liderazgo de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Asimismo, el Gobierno detalló que los ataques de este martes son respuesta a la ofensiva militar que adelanta el Ejecutivo.
“La energía es un bien público y protegerla es una responsabilidad del Estado. Desde anoche, el Gobierno nacional, las autoridades y las empresas del sector trabajan de manera articulada para devolver el servicio a cada hogar del suroccidente, y hoy ya se atiende el 68% de la demanda”, afirmó la ministra María Nohemi Arboleda.
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